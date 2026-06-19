Cuba plantea apertura económica

Hombres empujan un coche junto a un montón de basura en La Habana, ayer.

La Habana presentó ayer un paquete de reformas que abriría amplios sectores de su economía a la iniciativa privada en un intento por enfrentar la crisis que vive la isla. Las medidas, respaldadas por el Partido Comunista y Raúl Castro, deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional.

La propuesta permitiría el desarrollo inmobiliario privado, la entrada de bancos privados al sistema financiero y la transformación de empresas estatales en compañías comerciales con acciones y participaciones, lo que representaría la mayor apertura económica en décadas.

El anuncio coincidió con nuevas presiones de Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance pidió a Cuba tomar “decisiones inteligentes” y afirmó que Washington mantiene conversaciones con el gobierno cubano sobre el futuro de la isla. También señaló que una mejor relación dependerá de las medidas que adopten las autoridades cubanas.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo político y de cooperación con Cuba si el gobierno no avanza hacia una transición democrática y no libera a cerca de mil 300 presos políticos. También solicita sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel.