Tras ola migratoria

España instala barrera marítima en la frontera con Marruecos; Ceuta vuelve a la ‘normalidad’

Las autoridades españolas reforzarán la vigilancia en uno de los puntos fronterizos más sensibles entre Europa y África, mientras reportan una disminución de los ingresos irregulares

España refuerza Ceuta con una barrera en el mar
España refuerza Ceuta con una barrera en el mar Foto: Reuters
Por:
Mariana Salazar Lozada

La crisis migratoria que sacudió a Ceuta esta semana continúa marcando la agenda política en España. Mientras las autoridades aseguran que la ciudad autónoma ha recuperado una “normalidad” tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, el Gobierno anunció una nueva medida para reforzar el control fronterizo, la instalación de una barrera marítima de contención.

La decisión llega después de que miles de personas cruzaran hacia territorio español en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la frontera entre Ceuta y Marruecos, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad y asistencia humanitaria.

España instalará una barrera marítima en Ceuta

Como parte de las acciones para evitar nuevos cruces irregulares, el Gobierno español confirmó que colocará una barrera de aproximadamente 500 metros en la zona marítima que separa Ceuta de Marruecos.

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La estructura será instalada en el área del espigón fronterizo, uno de los principales puntos utilizados por migrantes para ingresar a nado al enclave español.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es fortalecer la vigilancia de la frontera y reducir el riesgo de nuevas entradas masivas por vía marítima.

La medida complementará el trabajo de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona y otras acciones orientadas al control de la frontera.

Gobierno asegura que Ceuta vuelve a la normalidad

Paralelamente, el Ejecutivo español informó que la situación en Ceuta comienza a estabilizarse luego de los intensos operativos realizados durante los últimos días.

Las autoridades señalaron que la ciudad ha recuperado una “razonable normalidad” gracias al despliegue de elementos de seguridad, las labores de atención humanitaria y el retorno de miles de migrantes hacia Marruecos.

Aunque la presión migratoria ha disminuido, el Gobierno reconoció que mantendrá un dispositivo especial de vigilancia para responder ante cualquier nuevo intento de ingreso irregular.

Los acontecimientos registrados en Ceuta reavivaron el debate sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la cooperación entre España y Marruecos en materia migratoria.

Mientras el Gobierno insiste en que la situación está bajo control, la instalación de una nueva barrera marítima refleja que las autoridades buscan reforzar las medidas de contención para evitar que se repita un episodio similar al ocurrido esta semana.

Con estas acciones, España pretende mantener la estabilidad en Ceuta y fortalecer la vigilancia en uno de los puntos fronterizos más sensibles entre Europa y África.

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MSL

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