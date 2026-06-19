Donald Trump defiende el acuerdo con Irán y rechaza todas las críticas

UN RESIDENTE observa los escombros de unos departamentos en Tiro, Líbano, ayer.

Estados Unidos e Irán iniciaron ayer una nueva fase de diálogo tras la firma de un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo de paz. En medio de cuestionamientos de republicanos y de autoridades israelíes, el presidente Donald Trump defendió el pacto y aseguró que representa una victoria para EU.

El magnate rechazó las versiones sobre una supuesta entrega de recursos estadounidenses a Teherán y sostuvo que los beneficios del entendimiento son claros para Washington.

El Dato: Donald Trump sugirió que el memorando con Irán equivale a una “rendición incondicional” y que el conflicto demostró la amplitud de sus poderes presidenciales.

“No hay ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores”, escribió en su red Truth Social.

El memorando fue firmado el miércoles y contempla la creación de un fondo regional de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción iraní, además de la liberación de 24 mil millones de dólares en fondos congelados por las sanciones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han insistido en que esos recursos no provendrán de Washington, sino de países de Medio Oriente.

El republicano también respondió a quienes consideran que fue demasiado flexible durante las negociaciones con la República Islámica. “Éstos que creen que no he sido suficientemente duro con Irán, cuando ven que el mercado de valores alcanza un máximo histórico y que los precios del petróleo están cayendo, son envidiosos, mala gente o estúpidos”.

CUENTA REGRESIVA. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, salió en defensa del acuerdo durante una conferencia en la Casa Blanca. Aseguró que diversos sectores han tergiversado los términos del memorando y reiteró que Irán no recibirá dinero de EU.

Asimismo, confirmó que el plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo comenzó ayer formalmente con la firma del documento. Durante ese periodo, se discutirán temas clave como el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y los mecanismos de verificación.

Según el memorando, Irán reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y aceptó dialogar sobre sus capacidades de enriquecimiento de uranio y la supervisión internacional de parte de sus actividades mediante el Organismo Internacional de Energía Atómica.

También defendió la decisión de permitir que Irán conserve capacidades de defensa convencionales. “No le puedes pedir a un país, ya sea Israel o Irán, que no tiene derecho a defenderse”, señaló.

LAS DIFERENCIAS. Mientras tanto, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó que Donald Trump impulsó la firma del memorando por desesperación y reveló que, inicialmente, se oponía al acuerdo. No obstante, explicó que lo autorizó tras la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, informó que la firma oficial del memorando se realizó de manera digital y que ya entró en vigor.

El funcionario iraní subrayó que la implementación será más complicada que la negociación misma y recordó que los asuntos relacionados con el programa nuclear y las sanciones deberán resolverse dentro del plazo de 60 días.

En tanto, aunque el acuerdo establece la terminación de operaciones militares y menciona la integridad territorial del Líbano, el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró que las fuerzas israelíes permanecerán en “zona de seguridad” ubicada en el sur libanés.

Sostuvo que Israel actuará conforme a sus necesidades de seguridad y mantendrá como objetivo impedir que Irán obtenga armas nucleares. Desde Washington, JD Vance pidió a dirigentes israelíes respetar el proceso de paz y recordó que Donald Trump es su principal aliado.