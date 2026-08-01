Coche bomba frente a comando policial en Cúcuta, en Colombia, deja 11 heridos

El atentado con coche bomba dejó 11 heridos, entre policías y civiles, en Cúcuta.

Un atentado con coche bomba frente a un comando de la Policía Nacional en Cúcuta, ciudad del departamento colombiano de Norte de Santander, dejó 11 personas heridas, entre ellas varios uniformados y civiles, además de un can de la policía muerto.

De acuerdo con la información oficial recogida por agencias internacionales, la explosión ocurrió durante la madrugada, cuando policías concluían su turno de vigilancia.

Autoridades acordonaron la zona tras la explosión registrada frente a un comando policial en Cúcuta. ı Foto: Reuters

El director de la Policía, general William Rincón, explicó que el vehículo utilizado en el ataque contenía al menos 15 artefactos explosivos, los cuales detonaron cerca de las instalaciones policiales.

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Según los reportes, tras la explosión principal se registraron una quincena de detonaciones adicionales, además de una ráfaga de disparos dirigida contra elementos que se encontraban en la parte posterior del inmueble.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los autores del atentado. ı Foto: Reuters

El ataque también alcanzó las inmediaciones de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

Responsabilizan al ELN por ataque con coche bomba

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el atentado y anunció una recompensa de 200 millones de pesos colombianos (aproximadamente un millón 118 mil pesos mexicanos) para quien proporcione información que permita localizar y capturar a los responsables.

El Gobierno de Colombia atribuyó el ataque al ELN y anunció una recompensa por los responsables. ı Foto: Reuters

Asimismo, el general Rincón aseguró que las autoridades continuarán las investigaciones para identificar y judicializar a los autores del ataque.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, condenó el atentado y afirmó que trabajará de manera coordinada con las autoridades para esclarecer los hechos y ubicar tanto a los responsables materiales como intelectuales.

La explosión ocurrió durante la madrugada cerca de un recinto policial en Norte de Santander. ı Foto: Reuters

En tanto, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, expresó su solidaridad con los policías lesionados, sus familias y la población afectada.

Además, sostuvo que el terrorismo no intimidará al país ni impedirá los esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad.

Cúcuta volvió a ser escenario de un ataque en medio de la violencia que afecta la región fronteriza. ı Foto: Reuters

El atentado ocurre en una de las regiones más complejas del país, donde el ELN, disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, disputan el control territorial, especialmente en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y por su importancia para las economías ilícitas.

Con información de Europa Press y AP.

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