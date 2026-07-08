De la Espriella acusa a Petro promover golpe de Estado

LA TRANSICIÓN presidencial, conocida en Colombia como “empalme”, ​​ha estado marcada por acusaciones mutuas entre los rivales políticos Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó ayer al mandatario saliente, Gustavo Petro, de promover un “golpe de Estado” al desconocer su victoria en las elecciones del pasado 21 de junio. Ante esa situación, pidió a las Fuerzas Militares respetar la Constitución y proteger el orden democrático.

En un mensaje difundido en redes sociales, Abelardo de la Espriella afirmó que Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, derrotado en la segunda vuelta, iniciaron un plan para mantenerse en el poder.

El Tip: Abelardo de la Espriella llamó a la comunidad internacional para que supervise la transferencia de poder e instó a sus seguidores a “resistir” hasta el 7 de agosto.

El presidente electo informó que ordenó suspender los contactos de su equipo con el gobierno saliente para el proceso de empalme, aunque precisó que la entrega de información deberá continuar por los mecanismos legales y tecnológicos establecidos. Aseguró que no puede realizarse una transición normal con un gobierno que desconoce el resultado de las urnas.

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Además, instruyó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, detener de inmediato el proceso de transición con lo que calificó como un “gobierno corrupto”. Señaló que su prioridad es proteger los intereses del país y garantizar una transición seria y transparente.

49.68 por ciento de los votos fue para De la Espriella

Por su parte, José Manuel Restrepo respaldó la decisión y sostuvo que casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Añadió que nadie tiene derecho a cuestionar la legitimidad del presidente electo y afirmó que, pese a la suspensión de las reuniones conjuntas, recopilarán información sobre la situación que recibirá la próxima administración. Abelardo de la Espriella también respondió al llamado del senador Iván Cepeda a la desobediencia pacífica por la nacionalidad estadounidense del presidente electo. Indicó que la protesta pacífica será respetada como un derecho, mientras que cualquier acto de violencia será tratado como un delito.

Por su parte, Gustavo Petro reiteró que no reconoce como ganador a Abelardo de la Espriella y sostuvo que el verdadero vencedor fue Iván Cepeda. Aunque insistió en sus denuncias de fraude electoral, aseguró que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche porque ése fue el mandato constitucional y afirmó que no permanecerá en el cargo más allá de esa fecha.

El mandatario colombiano confirmó además que su partido presentará una demanda de nulidad de la elección y volvió a sostener, sin aportar pruebas, que los comicios fueron manipulados. También anunció que responderá por la vía judicial a las acusaciones realizadas por integrantes del equipo del presidente electo.

Horas después, el gobierno anunció igualmente la suspensión de su participación en las mesas conjuntas de empalme al considerar que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional. En tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la decisión responde a las declaraciones de miembros del equipo entrante, especialmente de Carlos Alonso Lucio, integrante del comité de empalme, a quien acusó de convertir el proceso de transición en un espacio de confrontación política.

El gobierno defendió que el empalme es un deber de Estado para garantizar una transición ordenada y transparente, rechazó que se utilice como plataforma de acusaciones Dijo que emprenderá acciones legales contra Alonso Lucio por afectar la honra del presidente Gustavo Petro.