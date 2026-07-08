Estados Unidos retira la licencia petrolera a Irán

El gobierno de Estados Unidos revocó ayer la licencia que permitía temporalmente a Irán producir, vender y entregar petróleo pese a las sanciones, al señalar que las acciones de Teherán en Ormuz fueron “totalmente inaceptables”.
Un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense informó que la medida responde a los incidentes registrados en esa zona marítima, donde tres buques fueron alcanzados por proyectiles. La exención había sido anunciada en junio pasado y estaba prevista para mantenerse hasta el 21 de agosto.
La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que una embarcación fue impactada frente a las costas de Omán, lo que provocó un incendio. Además, señaló que dos petroleros resultaron afectados y que un tercer buque sufrió daños estructurales menores tras ser alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado de origen desconocido.
Ante los ataques contra buques comerciales, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que inició una serie de ataques contra Irán como respuesta a los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz.
En un mensaje difundido en la red social X, el comando afirmó que las acciones iraníes contra embarcaciones civiles fueron injustificadas, peligrosas y una violación del alto al fuego.