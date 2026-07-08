Estados Unidos retira la licencia petrolera a Irán

Dolientes asisten a una oración por el difunto líder supremo iraní en Qom, ayer.

El gobierno de Estados Unidos revocó ayer la licencia que permitía temporalmente a Irán producir, vender y entregar petróleo pese a las sanciones, al señalar que las acciones de Teherán en Ormuz fueron “totalmente inaceptables”.

Un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense informó que la medida responde a los incidentes registrados en esa zona marítima, donde tres buques fueron alcanzados por proyectiles. La exención había sido anunciada en junio pasado y estaba prevista para mantenerse hasta el 21 de agosto.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que una embarcación fue impactada frente a las costas de Omán, lo que provocó un incendio. Además, señaló que dos petroleros resultaron afectados y que un tercer buque sufrió daños estructurales menores tras ser alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado de origen desconocido.

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Ante los ataques contra buques comerciales, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que inició una serie de ataques contra Irán como respuesta a los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en la red social X, el comando afirmó que las acciones iraníes contra embarcaciones civiles fueron injustificadas, peligrosas y una violación del alto al fuego.