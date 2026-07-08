Reproches de Trump a OTAN tensan reunión

Miembros de la OTAN en el Foro de la Industria de Defensa, celebrado paralelamente a la Cumbre de líderes del Atlántico Norte en Ankara, ayer.

Estados Unidos expuso ayer las diferencias que mantiene con varios de sus principales aliados durante la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara. El presidente Donald Trump criticó a varios gobiernos europeos por negarse a respaldar a Washington en la ofensiva militar contra Irán y cuestionó el dinero que su país destina a la Alianza al considerar que ese apoyo no es correspondido.

Tras reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el magnate aseguró que Reino Unido, Alemania, Italia y Francia rechazaron ayudar a Estados Unidos cuando se les solicitó apoyo para la operación militar en Irán.

El Dato: EL REPUBLICANO dijo que pudo haber boicoteado la cumbre de no ser por su cordial relación con el líder turco, y no descartó nuevas retiradas de tropas de Europa.

“De algún modo, estaba probando a la gente, para saber si ellos estarían allí. Nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros”, declaró.

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Donald Trump insistió en que Washington invierte enormes recursos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y cuestionó que varios aliados decidieran no intervenir en el conflicto de Oriente Medio ni respaldaran la reapertura del estrecho de Ormuz mientras continuaban los enfrentamientos.

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“¿Para qué nos estamos gastando centenares de miles de millones de dólares en ellos, cuando ellos no están luego ahí para nosotros?”, preguntó.

El mandatario republicano también volvió a referirse a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Aunque dijo que es “una buena persona”, sostuvo que cometió un error respecto a Irán y afirmó que esa postura afectó la relación entre ambos. Añadió que ella “no estuvo ahí” cuando Estados Unidos esperaba respaldo.

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LA GUERRA Y GROENLANDIA. Durante su participación en Ankara, el magnate aseguró que mantiene el optimismo sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Explicó que sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Donald Trump afirmó que ambos desean alcanzar un acuerdo y sostuvo que su mayor preocupación es detener las muertes provocadas por el conflicto.

También retomó su postura sobre Groenlandia y aseguró que ese territorio debería estar bajo control de Estados Unidos y no de Dinamarca. Argumentó que la isla tiene importancia estratégica por su ubicación y porque, según dijo, está rodeada de embarcaciones de Rusia y China.

El Tip: EU había anunciado la retirada de tropas de Europa e hizo una revisión de su presencia militar en la región.

El republicano señaló de nuevo que las diferencias sobre Groenlandia afectaron su relación con la OTAN y reiteró que Europa debe prestar mayor atención a la inmigración y a la energía. Las declaraciones recibieron una rápida respuesta de parte de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reiteró que el territorio autónomo no está en venta y rechazó cualquier posibilidad de un cambio de soberanía.

“Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro”, afirmó.

Mette Frederiksen expresó además su confianza en que todos los integrantes de la OTAN respeten la soberanía del Reino de Dinamarca y destacó que su país mantiene cooperación con Washington en materia de seguridad en el Ártico.

MÁS RECURSOS. Mientras las diferencias políticas marcaron parte de la reunión, la OTAN anunció compromisos de inversión en defensa por al menos 50 mil millones de dólares durante el Foro de la Industria de la Defensa celebrado en Ankara.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, afirmó que los recursos ya están disponibles y pidió acelerar la producción de armamento, ampliar la cooperación industrial y reducir la burocracia para responder con mayor rapidez a las necesidades de seguridad.

Entre los anuncios destacó la incorporación de un décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de aeronaves cisterna y transporte, la compra de drones Triton para reforzar la vigilancia marítima, la adquisición conjunta de aviones GlobalEye para mejorar la alerta temprana y el lanzamiento de la iniciativa NATO Drone Edge para fortalecer las capacidades contra drones.

Mark Rutte aseguró que el aumento del gasto militar ya representa una tendencia entre los aliados y sostuvo que ahora corresponde transformar esas inversiones en capacidades concretas para la defensa colectiva.

Y KIEV. Asimismo, el secretario pidió una mayor cooperación industrial con Ucrania. En el foro, también participó el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quien defendió el ingreso de su país a la OTAN y afirmó que la experiencia adquirida por las fuerzas ucranianas fortalecería a toda la Alianza.

El presidente explicó que su país enfrenta cada día ataques con drones y misiles y pidió acelerar la producción de sistemas de defensa aérea, especialmente frente a los misiles balísticos rusos. Señaló que esa necesidad no puede esperar y solicitó a los aliados incrementar el suministro de misiles de defensa aérea.

En tanto, Mark Rutte calificó de “extraordinarios” los avances alcanzados por Ucrania en los últimos meses y aseguró que el respaldo a Kiev será una prioridad para la OTAN, en una cumbre marcada por las diferencias entre Washington y varios socios europeos, el incremento del gasto militar y los llamados para reforzar la seguridad frente a los desafíos que enfrenta la Alianza.