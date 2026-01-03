Atacan a “narcolanchas” frente a México

Imagen difundida ayer por Petro del lugar donde habría ocurrido el ataque de EU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que varios tripulantes de embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico lograron sobrevivir al arrojarse al mar tras un ataque ocurrido a 384 millas náuticas de las costas de Oaxaca —poco más de 711 kilómetros—, y solicitó urgentemente la colaboración de los gobiernos de la región para localizarlos antes de que sea demasiado tarde.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, escribió Petro en su cuenta de X, basándose en reportes de la Fuerza Naval colombiana que ha generado alarma en los países centroamericanos.

Ataque a “narcolanchas” fue frente a México, revela Petro ı Foto: Especial

El Dato: En medio de las tensiones con EU, Nicolás Maduro recibió ayer a Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario chino Xi Jinping, para “reforzar los lazos” entre ambas naciones.

El mandatario publicó un mapa con las coordenadas precisas del incidente, ubicado en una zona cercana también a aguas territoriales de Guatemala, lo que convierte este caso en un asunto de preocupación regional.

TE RECOMENDAMOS: El mundo atento Presidentes y líderes mundiales reaccionan a captura de Nicolás Maduro realizada por EU

Según explicó, la información sobre los sobrevivientes fue obtenida por la Armada de su país, institución que está “dispuesta a colaborar” con las naciones que requieran asistencia para el eventual rescate de los náufragos.

Sin embargo, Petro no precisó en su comunicado cuándo ocurrió exactamente el ataque ni cuántos sobrevivientes podrían estar todavía a la deriva en el océano.

El ataque reportado por el presidente colombiano podría corresponder al operativo del 31 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron un “convoy” de dos embarcaciones que, según el Comando Sur de EU, “participaban en el tráfico de narcóticos”.

En ese incidente, que forma parte de la operación militar denominada Lanza del Sur, murieron tres personas en una embarcación y dos en la segunda, según información oficial estadounidense.

Este bombardeo ocurrió apenas un día después de que fuerzas estadounidenses hundieran otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga, tanto en el Pacífico como en el Caribe, dejando como saldo tres muertos.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy. Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento.

“Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones. Tras los enfrentamientos (se) notificó inmediatamente que activara el sistema de Búsqueda y Rescate”, detalló el Comando Sur ese día.

Desde que iniciaron estas operaciones estadounidenses, que incluyen bombardeos a embarcaciones señaladas de traficar drogas, sin que se ofrezcan pruebas concluyentes, ha habido más de 20 ataques registrados.

Según un mapeo elaborado por The Washington Post, tres de ellos han ocurrido cerca de las costas del Pacífico mexicano, en la zona de Acapulco, a los que se sumaría ahora el reportado cerca de Oaxaca, convirtiéndose en el cuarto incidente en aguas próximas a territorio mexicano.

La legalidad de estas acciones ha sido cuestionada por Colombia, especialmente después de que trascendiera la muerte de al menos un pescador de ese país en los bombardeos, quien presuntamente no se dedicaba al narcotráfico.

Petro informó ayer que fuerzas militares ingresaron a la convulsa zona noreste de Colombia, cercana a la frontera con Venezuela, donde reforzarán el control del área que, afirmó, es utilizada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para producir y traficar drogas.

En un extenso mensaje en X el mandatario refirió haber conversado varias veces con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y otros funcionarios para “coordinar operaciones contra las mafias en la frontera” donde, aseveró, se han ejecutado acciones importantes.

“No se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano mientras sea presidente. Pero creo que las mafias buscan la invasión y la quieren porque les ayuda a controlar más territorio y estado tanto en Colombia como en Venezuela y debemos destruirlas nosotros.

“Al gobierno estadounidense, como el mundo sabe, le interesa el petróleo y no las vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país, después de haberlas atraído con el bloqueo”, añadió.

EU mantiene desde septiembre un amplio despliegue aeronaval en el Caribe y el Pacífico. Según Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, países como Venezuela interpretan estas acciones como “amenazas” y un intento de propiciar cambios de régimen.

El país norteamericano afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de esta ofensiva antidrogas que se ha prolongado durante los últimos cinco meses.

En noviembre, la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que se llegó a un acuerdo con EU para que la Secretaría de Marina sea la encargada de interceptar embarcaciones sospechosas en aguas internacionales cercanas a sus costas, con el objetivo de evitar más bombardeos y cumplir con los tratados marítimos internacionales.