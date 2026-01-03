Colombia mantiene más de 30 mil soldados en la frontera con Venezuela tras ataques de EU

El gobierno de Colombia informó que fueron desplegados más de 30 mil efectivos militares al oriente del país, en los más de 2 mil 200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde Estados Unidos llevó a cabo una invasión para deponer al dictador Nicolás Maduro Moros.

El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó desde la madrugada del 3 de enero el despliegue de la Fuerza Pública para prevenir una escalada de violencia en la región fronteriza, donde hay presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que “representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional”.

De acuerdo los artículos 216 y 217 de la Constitución Política de Colombia, la Fuerza Pública está integrada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y por la Policía Nacional —de naturaleza civil.

🔴El Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, informa a la opinión pública nacional e internacional sobre el seguimiento, el análisis y las acciones coordinadas frente a la coyuntura regional derivada de los… pic.twitter.com/yYKvAAxlEL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 4, 2026

Petro convoca a diálogo internacional ante crisis entre EU y Venezuela

Por otra parte, al rechazar la ofensiva estadounidense y para abordar la crisis diplomática, Petro convocó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otra con cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. (...) Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional", afirmó el mandatario colombiano en la red social X.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

