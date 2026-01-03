Petro rechaza intervención de EU

Colombia mantiene más de 30 mil soldados en la frontera con Venezuela tras ataques de EU

Presidente Gustavo Petro ordenó en la madrugada el despliegue de efectivos de la Fuerza Pública en los más de 2.200 kilómetros de su frontera con Venezuela

Soldados participan en un desfile conmemorativo en Colombia.
Soldados participan en un desfile conmemorativo en Colombia. Foto: popayan.gov.co
Por:
César Huerta

El gobierno de Colombia informó que fueron desplegados más de 30 mil efectivos militares al oriente del país, en los más de 2 mil 200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde Estados Unidos llevó a cabo una invasión para deponer al dictador Nicolás Maduro Moros.

El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó desde la madrugada del 3 de enero el despliegue de la Fuerza Pública para prevenir una escalada de violencia en la región fronteriza, donde hay presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que “representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional”.

De acuerdo los artículos 216 y 217 de la Constitución Política de Colombia, la Fuerza Pública está integrada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y por la Policía Nacional —de naturaleza civil.

Petro convoca a diálogo internacional ante crisis entre EU y Venezuela

Por otra parte, al rechazar la ofensiva estadounidense y para abordar la crisis diplomática, Petro convocó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otra con cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. (...) Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional", afirmó el mandatario colombiano en la red social X.

