Irán anuncia que atacará a empresas de EU como Microsoft, Google, Apple...

Legisladores iraníes con uniforme de la Guardia Revolucionaria en imagen de archivo.

La Guardia Revolucionaria anunció el martes que, a partir del 1 de abril, tendrá como objetivo a las empresas estadounidenses de la región en represalia por los ataques contra Irán, informaron los medios estatales.

Entre las 18 empresas incluidas en la lista de amenazas se encontraban Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing.

“Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas instalaciones como represalia por cada acto terrorista en Irán, a partir de las 20:00 horas, hora de Teherán, del miércoles 1 de abril (10:30 horas CDMX)”, dijo el comunicado de las Guardia Revolucionaria.

La Guardia Revolucionaria aseveró que las instituciones contribuyen a las operaciones de inteligencia, tecnología de comunicaciones e inteligencia artificial para ataques contra Irán.

“Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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FGR