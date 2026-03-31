Tomen Ormuz, defiéndanse solos: Donald Trump a países que no apoyaron a EU

El Presidente Donald Trump instó a los países que no ayudaron a Estados Unidos en sus ataques coordinados contra Irán y que ahora no pueden conseguir combustible para aviones a que se dirijan al Estrecho de Ormuz para “simplemente tomarlo”.

Esta mañana, en una publicación en su red social Truth, Donald Trump se lanzó contra países europeos como Reino Unido por no apoyarlo en su guerra contra Irán y les dijo que ya no contarán con la ayuda de EU, por lo que deberán aprender a defenderse solos.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra.

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Mensaje de Trump. ı Foto: Especial.

“Y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO! Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, dijo Trump.

Trump arremetió también contra Francia pues afirmó que dicho país no permitió el sobrevuelo de aviones estadounidenses con suministros militares.

“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido MUY POCO colaboradora con respecto al ‘Carnicero de Irán’, ¡que ha sido eliminado con éxito! ¡EE. UU. lo recordará!”, añadió.

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FGR