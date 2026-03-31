Entre amagos a Irán, EU “conversa”; alerta FMI daños a economía

Un camión cisterna de combustible de Israel fue golpeado por escombros de un misil iraní, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que existen avances en contactos para poner fin a las operaciones militares en Irán, aunque mantuvo una postura de presión al advertir sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica. En un mensaje difundido en su red Truth Social, el magnate aseguró: “Se han logrado avances” en las conversaciones con un “régimen nuevo y más razonable”, sin detallar el alcance ni las condiciones de dichos acercamientos.

La advertencia se centra en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. El republicano condicionó cualquier distensión a la reapertura inmediata de este paso marítimo y lanzó una amenaza directa: “Si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo… concluiremos nuestra agradable ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”.

El Dato: EL MAGNATE publicó un video en Truth Social que muestra potentes explosiones, momentos después de que una nueva oleada de ataques sacudiera la capital iraní.

ACTUACIÓN LEGÍTIMA. El Gobierno estadounidense pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum para desbloquear el estrecho, con el objetivo de dar margen a negociaciones indirectas que Teherán niega como formales.

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Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt defendió la postura oficial al asegurar que cualquier acción se mantendrá dentro de los marcos legales. “Esta administración y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre actuarán dentro del marco de la ley”, declaró ante cuestionamientos sobre la legalidad de atacar instalaciones civiles, en particular plantas de agua que abastecen a millones de personas.

A su vez, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió que su país no permitirá restricciones permanentes en el tránsito marítimo en Ormuz, subrayando que existen múltiples opciones para garantizar la navegación. Afirmó además que los objetivos militares podrían cumplirse “en cuestión de semanas y no de meses”, lo que refleja la aceleración de la estrategia de EU en el conflicto.

1 petrolero kuwaití fue alcanzado por ataques iraníes

TENSIONES DIPLOMÁTICAS. Pese a los mensajes de Washington, Irán ha reiterado que no existen negociaciones directas con Estados Unidos. Las autoridades iraníes reconocen sólo el intercambio de mensajes a través de intermediarios y consideran que las propuestas estadounidenses son “excesivas e irrazonables”. Además, advirtió que cualquier provocación en el estrecho de Ormuz sólo agravará la situación.

En este contexto, el ministro de Exteriores iraní sostuvo que el cierre parcial del paso responde a criterios de seguridad frente a acciones militares, mientras que buques de terceros países transitan bajo coordinación con Teherán. La narrativa iraní también responsabiliza a Estados Unidos y sus aliados por el aumento de la tensión en la región.

CUESTIONAMIENTOS LEGALES. Las amenazas de incluir infraestructura civil, como plantas desalinizadoras y redes eléctricas, han generado fuertes críticas desde el ámbito jurídico internacional. Expertos advierten que estos

objetivos están protegidos por el derecho internacional humanitario, que prohíbe ataques contra bienes esenciales para la población civil. El Cuarto Convenio de Ginebra establece de forma explícita la prohibición de castigos colectivos y ataques contra civiles. A pesar de ello, la retórica entre ambas partes continúa escalando en la quinta semana de conflicto, mientras Estados Unidos combina presión militar con una vía diplomática aún incierta y marcada por la desconfianza mutua.

Más despliegue de tropas

Por Redacción

MILES DE SOLDADOS de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EU comenzaron a llegar a Oriente Próximo, en medio de la evaluación del presidente Donald Trump sobre los siguientes pasos en la guerra contra Irán, informó Reuters.

Los paracaidistas, con base en Fort Bragg, se suman a marineros, infantes de marina y fuerzas especiales ya desplegados. Tan sólo el fin de semana arribaron unos 2 mil 500 marines a la región. Aunque no se precisó su destino, el movimiento busca reforzar capacidades operativas.

Entre las opciones analizadas por Washington figura el posible control de la isla de Jarg, clave en las exportaciones petroleras iraníes, así como garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz. También se ha considerado el uso de fuerzas terrestres para asegurar material nuclear.

Desde febrero, más de 11 mil objetivos han sido atacados, con saldo de 300 heridos y 13 militares muertos.

Choque con España por conflicto

› Redacción

LA CASA BLANCA afirmó ayer que no necesita apoyo de España para su operación militar en Irán, luego de que el gobierno español ordenara cerrar el espacio aéreo a vuelos militares estadounidenses vinculados al conflicto.

Un funcionario de la administración de EU aseguró que las Fuerzas Armadas “cumplen o superan” sus objetivos en la Operación Furia Épica, sin requerir ayuda externa. La decisión responde al endurecimiento de la postura española frente a la ofensiva en Medio Oriente.

La restricción se suma al veto al uso de las bases de Rota y Morón, instalaciones de uso conjunto entre ambos países. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que Madrid comunicó desde el inicio que no permitirá el uso de su territorio ni infraestructura en una guerra que considera “ilegal e injusta”.

El Tip: El Pentágono realizará una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán hoy, la primera en dos semanas.

Las autoridades españolas precisaron que la medida no afecta vuelos comerciales, sino exclusivamente operaciones militares relacionadas con el conflicto. La decisión elevó la tensión bilateral y provocó reacciones desde Washington.

Donald Trump, ha criticado a España y amagado con represalias comerciales. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país revisará la relación con la OTAN tras la guerra, al cuestionar que aliados nieguen facilidades estratégicas.

España mantiene su rechazo a la intervención y se posiciona como uno de los gobiernos europeos más críticos de la ofensiva contra Irán.

Guerra “ensombrece” las perspectivas económicas, advierte Fondo Monetario

Por Cuahutli R. Badillo

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no sólo ha perturbado la vida de las personas de la región, sino que “ensombrece” las perspectivas económicas de varios países que apenas mostraban una recuperación por crisis anteriores y aunque la crisis afecta a todo el globo sus efectos son asimétricos y variables, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Los importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y aquellos con escasas reservas más que aquellos con amplias reservas. Más allá de su doloroso costo humano, la guerra ha provocado graves trastornos en las economías de los países más directamente afectados”, indicó un grupo de funcionarios del FMI, en una publicación.

El Dato: El aumento en precios de energía, fertilizantes y transporte presiona sobre el costo de vida, especialmente para los más vulnerables, advierte la UNCTAD.

Advirtieron que, si bien los países que resultarán afectados son resilientes, las perspectivas de crecimiento económico en el corto plazo no serán favorables.

Destacó que en lo que va del conflicto bélico, los países de Asia y de Europa que importan recursos energéticos han padecido el aumento de los costos de combustibles y de insumos por el cierre del estrecho de Ormuz, ya que, entre 25 y 30 por ciento del petróleo mundial y 20 por ciento del gas natural transita por el canal, y esos países tienen más retos para acceder a los suministros incluso a “precios inflados”.

25% aumento del fertilizante desde el cierre de Ormuz: CNA

Se suma la presión de adquirir alimentos y fertilizantes, “así como a unas condiciones financieras más restrictivas”; los países de bajos ingresos son los que enfrentan un riesgo mayor, la inseguridad alimentaria y podrían necesitar apoyo de otros países a pesar de que la asistencia en este tipo de problemática ha disminuido.

El FMI destacó que hay tres escenarios posibles tras el desenlace de la guerra, pero todos provocarán precios más altos en las mercancías, energéticos y un crecimiento económico más lento.

Si la guerra es breve, el precio del petróleo y del gas podría aumentar repentinamente incluso antes de que los mercados se ajusten; si se prolonga por un tiempo mayúsculo, los energéticos se mantendrían caros y los países importadores serían los más afectados por su dependencia; o bien, se llega a un “punto intermedio” en donde las tensiones continúen, la energía se mantenga cara, no se pueda controlar la inflación y se sume la incertidumbre y el riesgo geopolítico constante.

“Mucho dependerá de la duración del conflicto, su alcance y el daño que cause a la infraestructura y las cadenas de suministro”, indicaron.

72.1% alza del gas europeo de referencia, después de la guerra

CADENAS DE SUMINISTRO. La guerra en Irán ha provocado que se cierre el estrecho de Ormuz y también diversos daños a la infraestructura energética; esta problemática provocó que las economías que importan combustibles tengan un “impuesto repentino y considerable sobre la renta” y el impacto empieza a ser evidente.

Según el FMI, los países de África, Oriente Medio y América Latina que compran energéticos ya resintieron el alza en los costos de importación; mientras que las economías manufactureras de Asia ahora se enfrentan a un incremento en los precios de producción por el aumento de la energía; además, el poder adquisitivo de la población también ha disminuido, “en algunos países, las presiones sobre la balanza de pagos ya están afectando a las monedas”.

El Tip: El estrecho de Ormuz revela la vulnerabilidad de puntos de estrangulamiento marítimos críticos ante tensiones geopolítcas.

Incluso, destacó que en algunos países europeos se ha “reavivado el fantasma” de la crisis energética de gas, que ocurrió entre 2021-2022, y en donde Italia y Reino Unido sufrieron la escasez por su alta dependencia a generar energía con gas, y Francia y España al no depender de éste por su capacidad nuclear y energías renovables no resultaron tan afectados.

“Por el contrario, los países exportadores de petróleo de Oriente Medio, algunas zonas de África y América Latina que aún pueden comercializar su petróleo tienen perspectivas de una posición fiscal y externa más sólida gracias a los precios más altos”, indicó.

Así como la guerra ha impactado en los precios de los energéticos, también ha afectado a las cadenas de suministro de insumos críticos y no energéticos debido al desvío de buques y portacontenedores; por lo tanto, se han incrementado los costos de fletes y seguros, además, los tiempos de entrega se han extendido.

Por el aumento de los precios de las materias primas, ya se sufren las consecuencias en la cadena de suministro; además, con la interrupción del envío de fertilizantes se prevé que los precios de los alimentos sean mayores.

“La interrupción del suministro de nutrientes para los cultivos procedentes del Golfo Pérsico coincide con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que amenaza los rendimientos y las cosechas durante todo el año y eleva los precios de los alimentos”, indicó el FMI.

TRANSACCIONES GLOBALES ı Foto: Especial