Lanzamiento Artemis II: NASA entra en cuenta regresiva para volver a la Luna

La NASA ya entró en la fase decisiva para uno de sus momentos más esperados: el lanzamiento de Artemis II, la misión que marcará el regreso de astronautas hacia la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Luego de varios ajustes técnicos, revisiones de seguridad y semanas de expectativa, el enorme cohete Space Launch System ya se encuentra listo para despegar este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La agencia espacial comenzó formalmente la cuenta regresiva y, hasta ahora, mantiene señales positivas tanto en el estado del cohete como en las condiciones meteorológicas.

La misión llevará a bordo a cuatro astronautas en la cápsula Orión, que realizará un vuelo de prueba de casi 10 días. El recorrido contempla una órbita inicial alrededor de la Tierra y, posteriormente, el impulso rumbo a la Luna para ejecutar un sobrevuelo y regresar al planeta sin aterrizar en la superficie lunar.

Los miembros de la tripulación de Artemis 2, el especialista de misión Jeremy Hansen, de Canadá, la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman, y el piloto Victor Glover ı Foto: AP

¿Qué hará Artemis II en esta misión?

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y funcionará como una prueba clave para validar sistemas de navegación, soporte vital, comunicaciones y desempeño de la nave en el espacio profundo.

El lanzamiento también ocurre en un contexto estratégico para Estados Unidos, que busca mantener el liderazgo en la exploración lunar frente al avance de China, país que ha fortalecido su propio programa espacial en los últimos años.

Si todo sale conforme a lo previsto, Artemis II abrirá la puerta para futuras misiones más ambiciosas y acercará a la NASA a su meta de regresar a la Luna con humanos en los próximos años. La ventana principal de despegue se mantiene abierta entre el 1 y el 6 de abril.

La tripulación de Artemis II ı Foto: AP

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