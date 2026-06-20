Irán anuncia nuevo cierre del Estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

Columna de humo se eleva en el sur de Líbano tras un ataque israelí, por el cual Irán anunció incumplimiento de acuerdos.

El Ejército de Irán anunció que nuevamente cerrará el Estrecho de Ormuz tras acusar a Estados Unidos e Israel de incumplir los compromisos de un acuerdo preliminar para reducir las hostilidades en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de Reuters y Associated Press, el Mando Militar Conjunto iraní señaló que la medida responde a la continuidad de los ataques israelíes en el sur de Líbano y a lo que calificó como violaciones del alto el fuego establecido en un pacto de 14 puntos entre Washington y Teherán.

🇮🇷 | URGENTE: La sede de Jatam al-Anbia de Irán anunció hace momentos que el Estrecho de Ormuz está cerrado al tráfico marítimo con efecto inmediato.



Citan las violaciones de EE.UU. al Memorando de Entendimiento y las operaciones continuas de Israel en el sur de Líbano,… pic.twitter.com/zPOpCI2Vqs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 20, 2026

La agencia estatal iraní Mehr informó que el cierre de la vía marítima representa una primera respuesta ante los supuestos incumplimientos y advirtió que podrían adoptarse nuevas medidas si continúan las operaciones militares.

Persisten ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano

Mientras tanto, los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá continuaron durante el sábado. La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó que ataques israelíes en el sur del país dejaron al menos 16 personas muertas, incluidos dos menores, además de varios heridos y personas atrapadas bajo escombros.

‼️⭕️REPEATED CEASEFIRE VIOLATIONS: Hezbollah launched 50+ projectiles toward IDF soldiers operating in southern Lebanon.



In order to remove threats & in response to Hezbollah’s blatant violations, the IDF struck dozens of Hezbollah terrorist infrastructure sites & terrorists in… — Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2026

Israel afirmó que sus operaciones ocurrieron después de ataques con proyectiles atribuidos a Hezbolá contra sus fuerzas.

El Ejército israelí indicó que atacó posiciones militares del grupo, incluidos puntos de lanzamiento de cohetes y centros de mando. Por su parte, Hezbolá aseguró que mantenía su compromiso con el alto el fuego, pero acusó a Israel de haberlo vulnerado.

Peligran diálogos EU - Irán por ataques en Líbano

En este contexto, las conversaciones previstas entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Suiza quedaron en incertidumbre.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. ı Foto: Reuters

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que esperaba participar pronto en los encuentros y confió en que el acuerdo pudiera mantenerse, aunque autoridades iraníes condicionaron la continuidad del diálogo al cese de las operaciones israelíes.

El pacto provisional contempla retomar negociaciones sobre el programa nuclear iraní y establece un periodo inicial de 60 días para alcanzar un acuerdo más amplio, pero los enfrentamientos en Líbano amenazan con frenar ese proceso diplomático.

🇮🇷🇺🇸 | Tras el anuncio iraní del cierre del Estrecho de Ormuz, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, informó a la agencia de noticias estatal respaldada por Irán, IRNA, que una delegación iraní se dirige efectivamente a Suiza. pic.twitter.com/5IDhGX0IzJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 20, 2026

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por esa zona circula una parte significativa del comercio energético internacional.

Ha sido uno de los principales puntos de presión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se encamina a su cuarto mes.

Con información de Europa Press, Reuters y AP.

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