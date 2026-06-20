“Parece que entramos a una normalidad”: CSP

El acuerdo de paz que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump, con Irán fue considerado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una entrada a la normalidad en la región del Medio Oriente luego de los meses que ha permanecido en conflicto bélico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal celebró el hecho, que además representa la reapertura del estrecho de Ormuz, por el cual se transporta una cantidad importante del petróleo que suministra al mundo.

15 semanas duró la guerra antes de la tregua

“Parece que ya se firmó una parte ahí en el G-7, ¿no?, firmó el presidente Trump. Y por todo lo que parece, pues entramos ya a una normalidad en esa zona del mundo. Y qué bueno que haya paz en el mundo, es nuestro deseo siempre”, comentó la mandataria.

Desde el inicio de esta semana, la Presidenta manifestó expectativas positivas con los esbozos de una tregua en aquella región, sobre todo por el impacto que se espera para el precio de los combustibles, que se ha encarecido por el cierre de Ormuz.

“Pues qué bueno. Esperemos que se firme realmente este acuerdo. Es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo, lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos; llegó a estar a más de 100”, comentó el lunes.

Debido a que esta situación llevó a que México emprendiera una serie de medidas financieras para contener el incremento de los precios de la gasolina y el diésel, por medio de una reducción al cobro de impuestos al sector, Sheinbaum Pardo dijo que ahora se espera un restablecimiento de los ingresos de la Federación.

“Ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio o, más bien, apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel, al no cobrar el IEPS, o una parte del IEPS. Entonces, va a ayudar a que se restablezcan los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo”, dijo el 15 de junio.