Hay acuerdo de paz EU-Irán; que fluya el petróleo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que alcanzó un acuerdo con Irán para poner fin al bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. El anuncio representa el avance más relevante de los últimos meses de negociaciones entre Washington y Teherán y abre una nueva etapa tras el conflicto que estalló a finales de febrero.

A través de una publicación en Truth Social, el magnate aseguró que las conversaciones concluyeron de manera satisfactoria y confirmó el levantamiento inmediato de las restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos.

El Dato: Líderes de distintas partes del mundo recibieron con satisfacción el acuerdo alcanzado entre EU e Irán, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo viernes.

“¡El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado! ¡Felicitaciones a todos!”, escribió. El republicano informó además que autorizó la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita cerca de 20 por ciento del petróleo comercializado en el mundo.

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“Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, señaló. Acompañó el anuncio con un mensaje sobre las implicaciones económicas de la medida. “¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, añadió.

El Tip: Trump Afirmó que el acuerdo con Irán garantizará que Ormuz permanezca “libre de peajes para siempre”.

CONFIRMA MEMORANDO. Poco después del anuncio realizado por Washington, autoridades iraníes confirmaron que el texto de un memorando de entendimiento con Estados Unidos ya fue concluido y que la firma oficial está prevista para el próximo viernes en Suiza.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores para temas Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, informó que los compromisos contemplados en el documento comenzarán a aplicarse una vez formalizado el acuerdo.

“El texto del memorando de entendimiento ya está finalizado, y la firma oficial del Memorando de Entendimiento de Islamabad tendrá lugar en Suiza el viernes”, declaró.

El funcionario explicó que las primeras medidas incluyen el cese definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, así como el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington.

Kazem Qaribabadi precisó que la siguiente etapa contempla negociaciones técnicas durante un periodo de 60 días. Sin embargo, aclaró que ese proceso dependerá del cumplimiento de tres compromisos por parte de Estados Unidos: el fin de las operaciones militares, la eliminación de las restricciones marítimas y la liberación de fondos iraníes congelados. “La entrada en las negociaciones de 60 días está condicionada a la implementación por parte de Estados Unidos de sus compromisos”, afirmó.

El funcionario señaló que una vez verificados esos puntos comenzarán los trabajos técnicos entre ambas partes. También adelantó que durante esta semana se celebrarán reuniones en Suiza para definir la estructura de las conversaciones y los mecanismos de implementación del acuerdo.

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IMPACTO ECONÓMICO. El acuerdo fue confirmado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien destacó la participación de su país como mediador y agradeció el apoyo de Qatar, Arabia Saudita y Turquía durante las negociaciones.

Mientras tanto, Donald Trump sostuvo que el entendimiento beneficiará directamente a Israel, aunque volvió a expresar críticas hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien ha mantenido diferencias durante las últimas semanas. “Es un tipo muy difícil”, afirmó el mandatario estadounidense al referirse al líder israelí.

La noticia tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron importantes descensos ante la expectativa de una reapertura total del estrecho de Ormuz y de una normalización gradual del comercio energético.

El crudo Brent cayó 3.9 por ciento hasta ubicarse en 84 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense descendió 4.8 por ciento para colocarse cerca de los 81 dólares.

La relevancia de la vía marítima quedó reflejada en las advertencias realizadas por analistas durante los últimos meses. Sin una reapertura del estrecho, los precios del petróleo podrían haberse disparado a niveles de entre 150 y 190 dólares por barril, con efectos directos sobre los combustibles y la economía global.

Los mercados bursátiles también reaccionaron favorablemente. Los futuros del Dow Jones avanzaron 0.6 por ciento, mientras que los contratos vinculados al S&P 500 y al Nasdaq registraron incrementos superiores a 0.7 por ciento.