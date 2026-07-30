Aumenta a 35 la cifra de muertos tras sismo en Japón; buscan supervivientes en Kashima

Los equipos de rescate mantienen intensas labores de desescombro en la localidad de Kashima tras el colapso del centro comercial.

Las autoridades de Japón elevaron a 35 la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sudoeste del país el pasado martes. Además, se reportaron cientos de heridos con lesiones de diversa consideración.

Casi 72 horas después del terremoto, los equipos de emergencia mantienen desplegadas las operaciones de búsqueda en la infraestructura colapsada de Kashima.

En dicha localidad, un centro comercial sufrió un colapso parcial e incendio tras registrarse una explosión presuntamente provocada por una fuga de gas.

Al menos 12 personas han sido rescatadas con vida del sitio, mientras que el estallido derivado de la fuga de gas dejó un saldo preliminar de siete muertos y cinco heridos dentro de esa área específica.

VISTA aérea del centro comercial AEON Mall dañado tras el terremoto, ayer. ı Foto: Reuters

Hay 9 mil personas en albergues

En paralelo a la emergencia médica y de rescate, las autoridades de la prefectura de Kumamoto informaron que más de 9 mil personas continúan albergadas en centros de evacuación, enfrentando condiciones adversas agravadas por una ola de calor extremo que afecta a la región.

El terremoto alcanzó la intensidad máxima de 7 en la escala japonesa, la cual mide el grado de agitación en la superficie y el potencial destructivo del evento sísmico.

Además de las pérdidas humanas, el sismo provocó severos daños materiales en la infraestructura del sudoeste nipón.

Japón se sitúa sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del mundo, motivo por el cual sus construcciones e infraestructuras están diseñadas con normas avanzadas de resistencia sísmica.

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JVR