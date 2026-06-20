Trump condiciona fondos a Irán tras ataques en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno no entregará los recursos económicos contemplados en el reciente acuerdo con Irán mientras continúe la crisis desatada por los ataques israelíes en Líbano.

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. Están acabados. Dejaremos que transcurran los 60 días de la segunda fase del acuerdo. No recibirán dinero alguno, ni 10 centavos”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, al insistir en que fue Teherán quien buscó acercarse a Washington para alcanzar un entendimiento bilateral.

El Dato: El memorando de entendimiento con Irán, firmado por Trump el miércoles, contempla un plan de inversiones de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de ese país.

La respuesta iraní no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, responsabilizó directamente a Estados Unidos por los recientes bombardeos israelíes en Líbano y recordó que el fin de las hostilidades forma parte del memorando de entendimiento firmado entre ambos países.

Advirtió que “la República Islámica de Irán adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, su seguridad y sus derechos, así como los de sus aliados”. La tensión aumentó después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicara un mensaje en redes sociales en el que afirmó: “Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder!”.

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Ante esas declaraciones, el canciller iraní, Abbas Araghchi, calificó a Israel como una “amenaza para toda la humanidad” y sostuvo que “esto no es una diatriba de un loco genocida cualquiera. Es una publicación pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí”.

“La secta genocida de la muerte con sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente”, añadió.

El intercambio de acusaciones ocurre mientras continúan los ataques atribuidos a Israel en territorio libanés. De acuerdo con reportes locales, los bombardeos más recientes dejaron al menos 18 personas muertas.