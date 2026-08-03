¿Quién es Rafael Poveda, el periodista colombiano acusado de acoso?

Hace unos meses diversos periodistas y presentadores colombianos comenzaron a ser señalados por presuntamente cometer abuso y acoso sexual, por lo que en redes comenzó un movimiento para que trabajadoras de medios y periodistas enviaran sus testimonios.

Entre los testimonios compartidos como parte del movimiento Yo te Creo Colega en Colombia, el periodista Rafael Poveda fue señalado por dos personas por presuntamente haber cometido acoso sexual.

Luego de que el testimonio de Sofía Vela Mejía fuera publicado en formato de video el pasado 30 de julio, el periodista Rafael Poveda publicó un día después una llamada telefónica que sostuvo con las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez.

El dicha llamada las periodistas le señalan que cuenta con el espacio abierto para presentar su derecho de réplica sobre dichos señalamientos, y que le compartirían el material pietado para que conociera la información necesaria.

El pasado 1 de agosto Rafael Poveda compartió un video en el que reconoce la seriedad de las denuncias, y señaló que deberían ser examinadas “con todas las garantías para quienes denuncian y también para mí, como la persona señalada”.

Precisó que estaba a disposición de las autoridades judiciales para comparecer, y señaló que no controvertirá de manera pública los testimonios, pues su respuesta ante la denuncia se dará “con rigor y responsabilidad frente a la fiscalía”.

Señaló que su caso ha abierto un debate sobre el periodismo y los medios de comunicación, pues consideró que las denuncias unilaterales son confundidas con “la ejecución sumaria en las redes sociales”.

¿Quién es Rafael Poveda?

Rafael María Poveda Mendoza es un periodista, productor, director y podcaster colombiano que nació el 3 de septiembre de 1985 en Bucaramanga, Colombia, por lo que actualmente tiene 67 años de edad.

Estudió periodismo en la Fundación Universitaria Inpahu, obtuvo su maestría de producción de televisión en Montgomery College, y obtuvo la especialización de periodismo y televisión en la institución estadounidense American Univesity.

Comenzó su trayectoria profesional como reportero y editor en 1987, desde 1998 hasta el 2002 trabajó en Noticias Caracol, de 2002 a 2005 fue presentador de Noticias RCN, y en 2006 fundó la productora RPTV Televisión.

Actualmente es conocido por sus programas independientes RPTV Noticias e Impacto TDN, así como por su podcast Más allá del Silencio, en el que comparte el testimonio de diversas personas.

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