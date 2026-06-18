EU e Irán firman el acuerdo para poner fin a la guerra; entra en vigor ya

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin al conflicto entre ambas partes, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar una nueva etapa de negociaciones que deberá conducir a un acuerdo definitivo.

La firma se realizó durante una cena en el Palacio de Versalles, en Francia, tras la conclusión de la cumbre del G7. Sin embargo, el proceso estuvo rodeado de versiones contradictorias. Mientras algunas fuentes confirmaron que el magnate estampó una firma física sobre el documento, una fuente diplomática negó que ello hubiera ocurrido. Finalmente, el propio magnate confirmó la rúbrica del acuerdo con Irán.

El Dato: ES PROBABLE que el acuerdo genere una fuerte oposición en Washington, y parece ser un importante revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Ya está firmado”, dijo. “Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar”.

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El acuerdo inicial para poner fin a la guerra entra en vigor “de inmediato” después de que los líderes de ambos países lo firmaran, dijo el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en una publicación en X.

Por la parte de Irán, el presidente Masoud Pezeshkian firmó el acuerdo, según la agencia de noticias estatal IRNA, que publicó imágenes de él sosteniendo el acuerdo con su firma y la de Donald Trump.

EL DOCUMENTO. Uno de los puntos centrales del memorando es la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo. Según el acuerdo, Irán realizará las gestiones necesarias para garantizar durante 60 días el tránsito seguro y gratuito de embarcaciones comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán.

Las autoridades iraníes, sin embargo, dejaron claro que la gratuidad será temporal. El negociador Mohamad Baqer Qalibaf afirmó que el estrecho no volverá a las condiciones previas a la guerra y señaló que, una vez concluido el periodo de 60 días, Irán retomará el cobro de peajes a los buques que utilicen esa vía.

El Tip: Donald Trump dijo que las fuerzas EU permanecerán en la región “por un tiempo” tras el acuerdo.

El republicano aseguró que la reapertura del paso marítimo ya está en marcha y estimó que el tránsito normal podría restablecerse completamente en uno o dos días.

El acuerdo también contempla negociaciones sobre el levantamiento de sanciones económicas impuestas a Irán. El texto prevé que ambas partes acuerden un calendario para eliminar gradualmente las restricciones financieras, comerciales y energéticas.

No obstante, aclaró que el levantamiento de las sanciones no será inmediato. “Tienen que portarse bien”, afirmó al insistir en que cualquier alivio económico dependerá del comportamiento del gobierno iraní y del cumplimiento de los compromisos asumidos.

Otro de los temas incluidos en el documento es la liberación de activos iraníes congelados. Donald Trump reconoció que esos recursos pertenecen a Irán, aunque recordó que fueron retenidos por Estados Unidos. “Hemos retenido gran parte de su dinero. No es nuestro dinero, es suyo”, declaró.

También rechazó las versiones que apuntan a la creación de un fondo de reconstrucción por 300 mil millones de dólares financiado por Washington. Aunque el memorando menciona un plan de desarrollo económico para Irán con apoyo de socios regionales, Donald Trump aseguró que su país no aportará recursos. “Es una historia falsa”, afirmó.

En materia nuclear, el texto establece que Irán reafirma su compromiso de no desarrollar armas nucleares. También prevé futuras negociaciones para determinar el destino del material enriquecido almacenado por Teherán y otros aspectos relacionados con su programa.

Mientras se negocia un acuerdo definitivo, ambas partes mantendrán el statu quo. Irán conservará las condiciones actuales de su programa nuclear y EU no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.

EL BOMBARDEO. Más temprano, el republicano dejó claro que el texto actual no representa un pacto definitivo. Durante una reunión con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, advirtió que su país podría retomar los ataques militares si considera que Irán incumple.

“Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, afirmó el mandatario estadounidense. Más tarde insistió en que, si Teherán no se comporta de acuerdo con lo pactado, los bombardeos podrían reanudarse.

También, sostuvo que el acuerdo evita una catástrofe económica y cumple con los objetivos planteados por Washington: poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz e impedir que Irán obtenga armas nucleares.

El memorando contiene 14 puntos que establecen el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre Estados Unidos, Irán y sus aliados. También contempla el compromiso mutuo de abstenerse de nuevas amenazas o del uso de la fuerza, además de respetar la soberanía e integridad territorial.

AGRESIÓN ISRAELÍ. Durante el G7, el magnate también se refirió a la situación en Líbano y lanzó un nuevo mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien ha mantenido diferencias sobre la ofensiva contra Hezbolá. Consideró que Israel debería actuar con mayor moderación en territorio libanés.

El mandatario afirmó que mantiene una “pequeña disputa” con el gobierno israelí sobre la estrategia seguida en Líbano y sugirió una postura más conciliadora con el país.