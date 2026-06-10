Irán vuelve a cerrar el Estrecho de Ormuz tras nuevos ataques de Estados Unidos.

El Estrecho de Ormuz quedó cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos petroleros y buques mercantes, según anunció el cuartel de la Guardia Revolucionaria de Irán.

La medida, que afecta a todo el tránsito marítimo en la región, se implementó de manera inmediata tras los ataques perpetrados por el Ejército de Estados Unidos contra diversas regiones al sur de la provincia de Hormozgan.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Irán. ı Foto: AP

Guardia Revolucionaria bloquea el estrecho de Ormuz por tensiones militares

El anuncio del cierre del estrecho fue difundido a través de un comunicado oficial recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

En el texto, las autoridades iraníes justificaron la acción citando la inseguridad en la zona provocada por lo que calificaron como “agresiones criminales” de Estados Unidos contra territorio iraní, advirtiendo que cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho será atacada.

Previamente a este anuncio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó sobre la ejecución de nuevas operaciones militares en territorio iraní.

Según el reporte oficial del CENTCOM, estos ataques fueron realizados bajo la figura de “legítima defensa” como respuesta a bombardeos ejecutados durante la madrugada por fuerzas iraníes contra intereses y bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán. ı Foto: Reuters

Impacto en el tráfico marítimo

La clausura del estrecho de Ormuz representó una interrupción significativa en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo para el transporte de energéticos.

El comunicado de la Guardia Revolucionaria fue enfático al declarar: “A partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico”.

Esta escalada de tensiones entre Washington y Teherán coloca al transporte marítimo internacional ante un escenario de alta incertidumbre.

Hasta el momento, el Mando Central de Estados Unidos no ha emitido una respuesta directa sobre el bloqueo al tráfico marítimo, manteniendo la situación en un estado de confrontación directa en la zona de Hormozgan y sus alrededores.

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JVR