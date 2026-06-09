Trump exige frenar ataques entre Israel e Irán y llama al diálogo

RESTOS de un misil iraní cayeron cerca de Jericó, en Cisjordania, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer a Irán e Israel detener “inmediatamente” los ataques, luego del intercambio de misiles y bombardeos que elevó la tensión en Medio Oriente y puso en riesgo las negociaciones impulsadas por Washington para evitar una nueva guerra regional.

“Irán e Israel deben parar de disparar inmediatamente”, escribió en Truth Social, mientras ambos países continuaron con amenazas cruzadas tras los ataques registrados desde la noche del domingo.

El Dato: Irán dijo ante la ONU que su país y EU intercambian puntos de vista a través de Pakistán para un acuerdo.

Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que “las dos partes, Irán e Israel, buscan alcanzar un alto al fuego inmediato” y afirmó que las negociaciones finales de paz continúan en marcha.

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Más tarde, aseguró que su gobierno podría declarar una “victoria total” sobre Irán en las próximas dos semanas, mientras continúan las negociaciones para frenar la guerra en Medio Oriente tras los recientes ataques.

Durante un mitin telefónico en apoyo al senador Lindsey Graham, Donald Trump afirmó que las conversaciones avanzan y sostuvo que Irán estaría dispuesto a aceptar condiciones clave para alcanzar un acuerdo.

La escalada comenzó después de que Israel bombardeara objetivos en Líbano y posteriormente lanzara ataques contra territorio iraní. En respuesta, Teherán disparó varias oleadas de misiles contra Israel y, posteriormete, aseguró haber atacado las bases de Tel Nos y Nevatim durante la madrugada de este lunes.

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Fuentes israelíes y estadounidenses revelaron que el republicano habló en dos ocasiones con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para intentar evitar una respuesta militar de gran escala contra Irán.

Según esas versiones, Israel preparaba un ataque importante sobre Teherán cuando Donald Trump telefoneó a Benjamin Netanyahu para pedirle que frenara nuevas ofensivas y limitara la respuesta militar.

En una primera conversación, el mandatario israelí insistió en que debía responder a los ataques iraníes, aunque finalmente Israel anunció que suspendía momentáneamente los bombardeos.

“Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Israel tuvo su bombardeo e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaróDonald Trump en una conversación con el medio Axios.

El magnate también advirtió al ministro israelí que un nuevo ataque podría afectar el respaldo político de Washington. “Le dije: ‘Bibi, ten cuidado, o muy pronto estarás solo’”, declaró, de acuerdo con el medio Axios.

“Bibi necesita que la guerra continúe para mantenerse políticamente activo en Israel, y Trump necesita que la guerra termine para mantenerse políticamente activo en Estados Unidos”, señaló un funcionario de la Casa Blanca.

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RECRUDECEN AMENAZAS. En tanto, Irán anunció el fin de sus operaciones militares contra Israel, aunque advirtió que responderá con ataques “mucho más severos y contundentes” si el gobierno israelí vuelve a bombardear Beirut o el sur del Líbano.

“Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas”, informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó nuevas amenazas contra instalaciones energéticas de la región después de que Israel atacó el complejo petroquímico de Mahshahr, en la provincia iraní de Juzestán.

“Irán considera a Estados Unidos el principal instigador”, señaló la Guardia Revolucionaria al advertir que cualquier nuevo ataque contra infraestructura petrolera podría afectar la economía mundial.

Autoridades iraníes confirmaron daños parciales en el complejo petroquímico y reportaron al menos 15 personas heridas tras los ataques israelíes. Catorce de ellas resultaron lesionadas en Mahshahr y otra más en Teherán.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que lanzó un “ataque a gran escala” contra sistemas de defensa antiaérea en el centro y oeste de Irán, con el objetivo de debilitar la capacidad militar iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que decenas de aviones participaron en la ofensiva y señalaron que los bombardeos destruyeron múltiples sistemas estratégicos desplegados por Teherán después del alto al fuego alcanzado en abril.

BAJO PRESIÓN. Asimismo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no abandonará ni la vía militar ni las negociaciones diplomáticas. “La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociación”, escribió el mandatario en redes sociales.

Masoud Pezeshkian sostuvo que la prioridad iraní es mantener la seguridad nacional y aseguró que Teherán responderá ante cualquier amenaza.

A su vez, el alto funcionario iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Irán no tiene problemas en avanzar en conversaciones de paz con Estados Unidos, aunque aclaró que existe una profunda desconfianza hacia Washington.