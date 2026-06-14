Cae precio del petróleo a casi 80 dólares por barril tras acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Precio del petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo bajó luego de que se anunciara un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el cual pone fin al conflicto bélico y reanuda el paso por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 caían 3,51 dólares, o un 4,02%, hasta situarse en 83.82 dólares, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense CLc1 se situaba en 80.95 dólares el barril, con un descenso de 3.93 dólares, o un 4,63%.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que durante un periodo de alto el fuego de 60 días se negociaría un acuerdo más amplio, que incluiría el alivio de las sanciones. El destino del programa nuclear iraní también se abordará en esas conversaciones posteriores, esto de acuerdo con informaron de la agencia de noticias Reuters.

Reapertura de estrecho tira precios del petróleo ı Foto: Especial

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó a través de un mensaje en su red social Truth Social, que se había alcanzado un acuerdo con Irán, por lo que se autorizó el fin del bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

“¡Felicidades a todos!”, escribió en redes sociales, sin proporcionar detalles. “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

El pacto se firmará oficialmente el viernes en Suiza, escribió el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país ha actuado como mediador. Los términos exactos no se conocieron de inmediato. Sharif afirmó en una publicación en la red social X que el pacto exigía “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Reuters

Presuntos términos del acuerdo

Un alto funcionario iraní declaró anteriormente a la agencia de noticias Reuters que, según los términos del borrador del acuerdo, Estados Unidos aceptaría liberar 25.000 millones de dólares de activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares.

El funcionario afirmó que Irán aceptaba mantener el statu quo nuclear, lo que incluye no enriquecer uranio ni ampliar las instalaciones nucleares, hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

Mientras que un funcionario estadounidense, en declaraciones realizadas antes de que se anunciara el acuerdo, afirmó que este conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear de Irán, con la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Un alto funcionario iraní señaló que el borrador del acuerdo permitiría a Irán, que niega estar buscando una bomba nuclear, diluir su uranio enriquecido dentro del país.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a costas de Irán ı Foto: AP

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT