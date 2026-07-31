Por Trump desacelera absorción inmobiliaria

El fideicomiso informó que analiza la posibilidad de un nuevo desarrollo de usos mixtos en la Ciudad de México, como la icónica Torre Mítikah.

Las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia comercial con nuevas tarifas y aranceles, sí ha generado que se desacelere la absorción del sector inmobiliario por parte de empresas nuevas que llegan a México.

Raúl Gallegos, director de Fibra Next, sostuvo que en el sector industrial se ha observado una desaceleración en el dinamismo, que se observa desde finales de la pandemia; sin embargo, en los últimos meses ésta se ha observado por las decisiones del gobierno del país vecino.

“Sí hemos visto una, digamos, si lo quieres llamar cierta desaceleración del dinamismo que había venido demostrando el sector industrial después de la pandemia… A raíz de los cambios que ha venido haciendo Trump en el tema de tarifas y la incertidumbre que ha generado, se ha desacelerado un poco la absorción de empresas nuevas que llegan a México”, dijo en conferencia.

TE RECOMENDAMOS: Con 600 empleados capacitados Constellation Brands avanza en su cervecería de Veracruz

Por su parte, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, informó que la compañía registró resultados positivos durante el segundo trimestre de 2026, impulsados por el crecimiento de sus ingresos y de su flujo operativo.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, los ingresos aumentaron 5.5 por ciento, el Ingreso Operativo Neto (NOI) creció 5. Por ciento, el EBITDA avanzó 10.8 por ciento y el Funds From Operations (FFO), indicador que mide el efectivo generado por la operación, incrementó 9.7 por ciento, equivalente a 227.2 millones de pesos adicionales.

En el periodo, la compañía también mantuvo un sólido desempeño operativo, con cifras de ocupación en su portafolio que alcanzaron 95.7 por ciento y el Área Bruta Rentable registró un crecimiento de 12.1 por ciento anual.

Además, registró aumentos en las rentas de los contratos renovados en sus segmentos industrial, comercial, oficinas y otros, tanto en pesos como en dólares.