SHCP asegura que déficit presupuestario se redujo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que al cierre del primer semestre del año, el déficit presupuestario fue inferior al programado en 358 mil millones de pesos; además, el balance primario tuvo un superávit de 115 mil millones y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantuvieron acorde a las metas que aprobó el Congreso de la Unión.

“Estos resultados muestran que México avanza conforme al plan de reducción gradual del déficit fiscal. También manda una señal clara a los mercados, a los inversionistas y a la ciudadanía. Las finanzas públicas del país están bajo control. Los ingresos presupuestarios se mantuvieron estables respecto al primer semestre de 2025, en línea con la recuperación de la actividad económica”, indicó el titular de la SHCP, durante la presentación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026.

11.8 por ciento disminuyeron los ingresos no tributarios

Sostuvo que los ingresos tributarios fueron resilientes y crecieron 0.4 por ciento real a tasa anual, y aunque el Impuesto Sobre la Renta tuvo una reducción de 6.2 por ciento real, fue por menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales en marzo, pero se contrarrestó por el dinamismo en la masa salarial y el empleo formal. La recaudación del IVA se incrementó 10.6 por ciento real anual y superó la meta en 12.7 por ciento, gracias al impulso del consumo interno.

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La recaudación por importaciones, también, aumentó 6.4 por ciento real anual y acumuló cuatro meses seguidos con incrementos; por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto a los combustibles creció 9.1 por ciento; y a pesar de que se han aplicado estímulos para moderar el precio de los energéticos, el IEPS en este rubro “mostró una notable resiliencia” y tuvo un alza de 3.7 por ciento.