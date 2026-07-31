Constellation Brands avanza en su cervecería de Veracruz

CONSTELLATION BRANDS continúa con la construcción de su cervecería en Veracruz, la cual implica nuevos retos, pues iniciará con los envíos marítimos hacia Estados Unidos, un transporte que es nuevo para la firma, aseguró Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Sustentabilidad de Constellation Brands México.

En un encuentro con medios, la directiva explicó que la cervecería de Veracruz, proyecto que busca fortalecer el abasto que realiza al mercado estadounidense, avanza conforme al calendario previsto para el presente año fiscal —el cual inició el 1 de marzo pasado—, aunque su entrada en operación depende específicamente de pruebas técnicas, procesos regulatorios, permisos y la validación de la logística de exportación.

“El barco es nuevo para nosotros. Todo el proceso de pruebas logísticas y los embarques marítimos tienen su complejidad”.

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El objetivo es garantizar que el producto llegue en condiciones óptimas al mercado estadounidense, por lo que las pruebas operativas forman parte del proceso previo al arranque de la nueva instalación.

De igual forma, Mayagoitia dijo que actualmente, alrededor de 600 personas ya fueron contratadas para la nueva cervecería y permanecen en capacitación mientras concluyen las etapas previas al inicio de operaciones.

En paralelo, explicó que Constellation Brands mantiene una estrategia permanente de innovación para responder a los cambios en las preferencias del consumidor estadounidense, con el desarrollo de nuevos sabores, presentaciones y productos sin alcohol, con el objetivo de sostener la demanda en su principal mercado.

Por otra parte, la directiva descartó que las discusiones sobre posibles aranceles a la cerveza mexicana hayan modificado, hasta ahora, sus planes de producción o exportación. “Nosotros observamos qué está pasando ahí afuera, trabajamos de manera normal y esperaremos. No tenemos que opinar sobre especulaciones”, dijo.

Por último, la directiva reconoció que el consumo en EU sí ha mostrado señales de presión por factores económicos, derivado de un entorno de menor poder adquisitivo entre los consumidores.