Trump considera que acuerdo con Irán aún puede firmarse hoy; está ‘muy enojado’ con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, a su juicio, el acuerdo preliminar con Irán aún puede firmarse este domingo, pese al retraso ocasionado por el ataque lanzado por Israel a Hezbolá en Líbano.
A propósito, Trump aseguró que está “muy enojado” con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusó de “no tener maldito juicio” por lanzar un ataque contra un aliado de Irán en un día tan importante como este, donde se prevé la firma del acuerdo preliminar con el país persa.
Entrevistado por la agencia Axios, el mandatario estadounidense confirmó que el ataque lanzado más temprano por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) contra objetivos de Hezbolá en Beirut, Líbano, retrasó la firma del acuerdo con Irán.
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No obstante, Trump consideró que el mismo aún puede firmarse este domingo, “en unas cuantas horas”.
“[El ataque] fue muy grave. No lo podía creer. Ocurrió una hora antes de cuando habíamos programado la firma del acuerdo”, dijo Trump a Axios.
“Nos cambió los planes. Retrasó la firma unas cuantas horas. Se supone que iba a ser en este momento. Ahora está programado para firmarse en unas cuantas horas más tarde”, abundó el presidente al citado medio.
Netanyahu “no tiene maldito juicio”, estuve “muy enojado” con él, dijo Trump
Sobre el ataque comandado por Israel a objetivos de Hezbolá en Beirut, Trump acusó que este demuestra que su aliado Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, “no tiene maldito juicio”, y que estuvo “muy enojado con él” por haber provocado el retraso del acuerdo.
“¿Por qué ‘Bibi’ [mote de Benjamin Netanyahu] tuvo que haber ordenado un maldito ataque? Estaba muy enojado y se lo hice saber. Él no tiene maldito juicio, también se lo dije”, afirmó Trump en la entrevista con Axios.
Más temprano, las FDI justificaron el ataque al afirmar que Hezbolá lanzó “aparatos aéreos hostiles” contra Israel, particularmente apuntando a las zonas de Hanita y Adamit.
Según la agencia estatal libanesa NNA, el ataque dejó tres muertos, quince heridos y daños importantes en edificios.
Pocas horas después de haberse informado el ataque, Trump se pronunció al respecto y dijo que éste “no debió haber ocurrido”.
Aunque reconoció que Israel tiene “derecho a defenderse”, acusó que el ataque lanzado por Hezbolá era pequeño y sin importancia.
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