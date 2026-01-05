Israel ataca sitios de Hezbolá y Hamás en Líbano

El ejército de Israel comenzó este lunes a atacar lo que describió como “objetivos” de Hezbolá y Hamás en Líbano, tras emitir órdenes de evacuación para cuatro aldeas en el este y sur del país.
Anteriormente, un portavoz militar israelí declaró que las fuerzas armadas planeaban ataques contra lo que calificó como “infraestructura militar” de Hezbolá y Hamás en las aldeas de Hammara y Ain el-Tineh, en el valle de Bekaa, al este de Líbano, y en Kfar Hatta y Aanan, en el sur.
Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024, poniendo fin a más de un año de combates entre Israel y Hezbolá, que culminaron con ataques israelíes que debilitaron considerablemente al grupo militante respaldado por Irán. Desde entonces, ambas partes se han intercambiado acusaciones sobre violaciones del acuerdo.
Juicio de Nicolás Maduro: ¿cuáles son los cargos en su contra y qué penas podría enfrentar?
Líbano ha enfrentado una creciente presión de Estados Unidos y de Israel para desarmar a Hezbolá, y sus líderes temen que Israel pueda intensificar drásticamente los ataques en todo el país golpeado para presionar a los dirigentes libaneses a confiscar el arsenal de Hezbollah más rápidamente.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR