Israel ataca sitios de Hezbolá y Hamás en Líbano

Ciudadanos observan el daño provocado en sus hogares tras ataques de Hezbolá e Israel, en semanas pasadas.

El ejército de Israel comenzó este lunes a atacar lo que describió como “objetivos” de Hezbolá y Hamás en Líbano, tras emitir órdenes de evacuación para cuatro aldeas en el este y sur del país.

Anteriormente, un portavoz militar israelí declaró que las fuerzas armadas planeaban ataques contra lo que calificó como “infraestructura militar” de Hezbolá y Hamás en las aldeas de Hammara y Ain el-Tineh, en el valle de Bekaa, al este de Líbano, y en Kfar Hatta y Aanan, en el sur.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024, poniendo fin a más de un año de combates entre Israel y Hezbolá, que culminaron con ataques israelíes que debilitaron considerablemente al grupo militante respaldado por Irán. Desde entonces, ambas partes se han intercambiado acusaciones sobre violaciones del acuerdo.

Líbano ha enfrentado una creciente presión de Estados Unidos y de Israel para desarmar a Hezbolá, y sus líderes temen que Israel pueda intensificar drásticamente los ataques en todo el país golpeado para presionar a los dirigentes libaneses a confiscar el arsenal de Hezbollah más rápidamente.

