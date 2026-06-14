EU e Irán cerraron acuerdo, anuncia Trump; ordena retiro de bloqueo de Ormuz

Donald Trump, presidente de EU, anuncia que se cerró acuerdo con Irán; ordena retirar bloqueo naval de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el acuerdo provisional de paz con Irán fue cerrado conforme lo previsto, por lo cual ordenó el retiro del bloqueo que las fuerzas armadas de su país mantenían sobre el Estrecho de Ormuz.

La ceremonia oficial para la firma del acuerdo será el viernes 19 de junio, informó, a su vez, el primer ministro de Pakistán, Shebaz Sharif.

Trump declara reabierto tránsito por Ormuz

A través de una publicación en Truth, Donald Trump anunció que el acuerdo con Irán “ya está cerrado”, y expresó una felicitación a todos los involucrados.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Reuters

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en la citada red social.

En consecuencia, Donald Trump ordenó la retirada del bloqueo naval que Estados Unidos impuso sobre el Estrecho de Ormuz, en respuesta a una medida similar ejecutada de facto por Irán, en el contexto del conflicto armado que ambos países sostienen desde hace más de tres meses.

En este sentido, llamó a los buques internacionales a considerar reabierto el tránsito por esta vía marítima, considerada una de las principales para el paso de crudo por Medio Oriente.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el retiro inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, abundó Trump.

Acuerdo implica el término de operaciones militares en todos los frentes: Pakistán

Poco antes, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, principal mediador entre EU e Irán, había anunciado el acuerdo, y detalló que el mismo implica “la inmediata y permanente terminación de las operaciones militares en todos los frentes”.

Buques transitan el Estrecho de Ormuz, cerca de costas iraníes. ı Foto: Reuters

En una publicación en redes sociales, Sharif adelantó que, tras “pláticas intensivas”, Estados Unidos e Irán habían, efectivamente, alcanzado un acuerdo.

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha ALCANZADO el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo el premier pakistaní.

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Lo último, presumiblemente, en referencia al ataque que más temprano ejecutó Israel, aliado de Estados Unidos, contra posiciones de Hezbolá en Líbano, lo cual, según Trump, retrasó la firma del acuerdo.

Shehbaz Sharif agradeció a Estados Unidos y a Irán por “su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”. De la misma forma, agradeció a otros mediadores, entre ellos Qatar, Arabia Saudita y Turquía, de quienes destacó “sus inmensas contribuciones a este respecto”.

🇵🇰🇮🇷🇺🇸🇱🇧 | URGENTE: El primer ministro paquistaní Shebaz Sharif ha anunciado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que resulta en la "terminación permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano".



La ceremonia oficial de firma será el viernes… pic.twitter.com/OJQ5G8wVKo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

La ceremonia oficial de firma, informó el primer ministro pakistaní, será el 19 de junio en Suiza.

“Con el acuerdo ya en marcha, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, concluyó Sharif.

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