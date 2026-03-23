¿A quién pertenece el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz, ubicado en el corazón de Medio Oriente, parece muy lejano desde nuestro país, pero es de suma importancia para el comercio global. En días recientes, su nombre ha resonado en las noticias del mundo debido a que Irán, en el contexto de su conflicto con Estados Unidos e Israel, ha impuesto un bloqueo.

En respuesta a los ataques que Estados Unidos e Israel ejecutaron contra Irán el 28 de febrero, el último ha llevado a cabo varias represalias, entre ellas un bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz: para desestabilizar la región, ataca con drones, minas y otros instrumentos a los buques internacionales que transiten por él.

Ilustración alusiva al Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Lo anterior ha impactado en el comercio internacional, pues el Estrecho de Ormuz es considerado uno de los pasos más relevantes de crudo desde Medio Oriente. Pero, ¿a quién pertenece esta ruta? ¿Irán tiene derecho a bloquearla?

Estrecho de Ormuz: ¿A quién pertenece el importante paso de crudo en Medio Oriente?

La situación de Ormuz es compleja. A diferencia del Canal de Panamá (que, como su nombre lo indica, pertenece al país centroamericano), la soberanía del Estrecho de Ormuz está dividida internacionalmente.

Irán y Omán controlan las aguas del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz separa la costa sur de Irán de la península de Musandam, un enclave que pertenece a Omán. Debido a que el Estrecho es angosto (su anchura mínima es de unos 33 kilómetros), las aguas territoriales de ambos países se encuentran en el centro.

Una persona sostiene una fotografía de Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. ı Foto: Reuters

Así, Irán, en la costa norte, posee la soberanía sobre las aguas territoriales de su litoral y varias islas estratégicas, como Qeshm, Ormuz y Larak.

Mientras que Omán, en la costa sur, controla las aguas que rodean la península de Musandam.

Además, hay tres islas que están en disputa: Tumb Mayor, Tumb Menor y Abu Musa. Estas están bajo control de Irán, pero son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, hay un marco legal internacional

Aunque Irán y Omán controlan las aguas territoriales del Estrecho al norte y sur, respectivamente, el paso por esta ruta está controlado por leyes internacionales.

Vista aérea de costas iraníes y puerto de Bandar Abbas en Ormuz, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 es el tratado que rige estas aguas, aun por encima de la autoridad de los países que las rodean.

Aunque las rutas de navegación atraviesan las aguas territoriales de Irán y Omán, la UNCLOS establece el régimen de paso en tránsito. Esto significa que:

Los buques y aeronaves de todas las naciones tienen derecho a transitar por el estrecho de manera continua y rápida

Los estados ribereños (Irán y Omán) no pueden suspender este paso por razones de seguridad, siempre que el tránsito sea pacífico

Es importante apuntar que Irán ha firmado la UNCLOS, pero no la ha ratificado, por lo que, a menudo, sostiene que solo reconoce el “paso inocente”. Es decir, se adjudica el derecho a impedir el paso si considera que un buque amenaza su seguridad o paz.

Bajo esta lógica Irán ha impuesto un bloqueo al estrecho de Ormuz, por el cual transita diariamente un aproximado de 20 al 30 por ciento del petróleo mundial.

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