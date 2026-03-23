Irán escala tensión: revira con amenaza de destrucción al ultimátum de Trump

La guerra en Oriente Medio entró en su cuarta semana con un nuevo punto de inflexión: la amenaza directa de Irán de atacar la infraestructura energética regional si el mandatario estadounidense, Donald Trump, cumple su ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, plazo que vence este lunes. La advertencia eleva el riesgo de una escalada que podría impactar no sólo en el terreno militar, sino en el equilibrio energético global.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dejó clara la postura de Teherán al advertir que cualquier ataque contra instalaciones eléctricas del país tendrá consecuencias irreversibles en toda la región. “La infraestructura vital, así como la infraestructura energética y petrolera de toda la región, se considerarán objetivos legítimos y serán destruidas irreversiblemente”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales.

Manifestantes sostienen carteles que representan a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu, en Madrid, el 21 de marzo pasado. ı Foto: Reuters

La declaración se produjo horas después de que el magnate advirtiera que Estados Unidos “arrasará” las centrales eléctricas iraníes si no se garantiza la libre navegación en Ormuz. El estrecho, por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, se ha convertido en el epicentro de la crisis tras el bloqueo de facto impuesto por Irán desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

20 por ciento del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz

ESCALADA MILITAR. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cerrará completamente el estrecho si se concretan ataques contra su infraestructura energética, además de ampliar su ofensiva hacia instalaciones vinculadas a Estados Unidos en la región.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reforzó el mensaje al rechazar las amenazas externas y defender la soberanía de su país. “Las amenazas y el terror sólo fortalecen nuestra unidad”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la vía marítima permanece abierta, excepto para quienes considera enemigos de Irán.

A su vez, el portavoz militar Ebrahim Zolfagari dijo que una ofensiva estadounidense desencadenaría una respuesta inmediata que incluiría el cierre total de Ormuz, ataques contra infraestructuras en Israel y acciones contra intereses energéticos en países del Golfo que alberguen bases militares estadounidenses.

112 dólares por barril, cerró el crudo Brent ayer

El conflicto ha evolucionado rápidamente en las últimas semanas. Irán ha intensificado el uso de drones y misiles contra objetivos en Israel, así como contra instalaciones militares en la región. Las sirenas antiaéreas han sonado de forma constante en ciudades israelíes, reflejo de una dinámica de confrontación que no muestra señales de contención.

IMPACTO EN MERCADOS. El efecto más inmediato de esta escalada se ha reflejado en los mercados internacionales. El precio del petróleo ha registrado un alza sostenida, con el crudo Brent superando los 110 dólares por barril y el West Texas Intermediate por encima de los 100 dólares, niveles no vistos en varios años.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz ha generado la peor crisis petrolera desde la década de 1970. La interrupción del tránsito marítimo ha afectado directamente el suministro de crudo y gas natural licuado, elevando los costos energéticos y alimentando temores de inflación global.

El Dato: EL DEPARTAMENTO de Estado de EU aconsejó a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en el Medio Oriente, a “extremar las precauciones”.

Analistas advierten que el escenario podría deteriorarse aún más si se concretan ataques a infraestructura energética. La posibilidad de que refinerías, plantas eléctricas o instalaciones de desalinización sean alcanzadas incrementa el riesgo de una crisis humanitaria en países del Golfo, altamente dependientes de estos sistemas para su funcionamiento cotidiano.

PRESIÓN POLÍTICA. En este contexto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió la capacidad de su país para sostener el conflicto y reforzó el mensaje de firmeza de la administración. “Tenemos dinero de sobra para financiar esta guerra”, afirmó en una entrevista, al tiempo que descartó la necesidad de aumentar impuestos para cubrir los costos.

Bessent también subrayó que la estrategia estadounidense incluye el uso de herramientas económicas para debilitar a Irán. “Estamos utilizando su propio petróleo en su contra”, explicó, al referirse a las medidas que buscan limitar los ingresos energéticos de Teherán.

El funcionario sostuvo que todas las opciones permanecen abiertas, incluida una escalada militar si no se cumplen las condiciones planteadas por Washington. “A veces hay que escalar para luego desescalar”, señaló, en una declaración que refleja la lógica de presión que guía la política estadounidense en este conflicto.

Mientras tanto, en el Congreso estadounidense persisten las tensiones sobre la financiación adicional solicitada para la guerra, en un contexto de creciente debate político interno sobre el costo y la duración de la intervención.

Netanyahu llama a líderes del mundo

Por Redacción

AYER, EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, en medio de una creciente escalada militar. Las declaraciones se dieron durante su visita a Arad, en el sur de Israel, donde el sábado un misil iraní impactó en una zona residencial y dejó más de 60 heridos, 10 graves.

El ataque ocurrió cerca de Dimona, localidad situada a unos 30 kilómetros y donde se encuentra la principal instalación nuclear israelí. La ofensiva iraní se produjo después de que Teherán denunciara un ataque contra su complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz, lo que intensificó el intercambio de hostilidades entre ambos países.

En un mensaje difundido por su gabinete, Netanyahu aseguró que Israel y Estados Unidos trabajan de manera conjunta en esta confrontación “por el bien del mundo”. Además, llamó a otros países a sumarse a la ofensiva y señaló que, aunque algunos gobiernos comienzan a alinearse, aún se requiere mayor respaldo internacional.

El mandatario detalló que uno de los principales objetivos es desmantelar completamente los programas nuclear y de misiles de Irán, así como su capacidad de producción. Afirmó que Israel está “bien encaminado” para lograrlo. Como segundo objetivo, planteó la intención de generar condiciones que permitan un eventual cambio de régimen en el país persa.

Netanyahu también acusó a Irán de intentar “asesinar civiles” con sus ataques, al referirse al misil que no pudo ser interceptado en Arad. Sostuvo que la respuesta de Israel se dirige contra objetivos estratégicos y no contra población.

El conflicto ha dejado 15 muertos en Israel por ataques iraníes y más de 1,200 fallecidos en Irán durante la primera semana, según cifras oficiales.

OTAN busca abrir paso en Ormuz

Por Redacción

UN GRUPO de 22 países, en su mayoría miembros de la OTAN, analiza acciones para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro global de hidrocarburos. El secretario general, Mark Rutte, afirmó que los aliados trabajan para reabrir el tránsito “lo antes posible”.

La iniciativa incluye también a Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, en coordinación con Estados Unidos. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para ejecutar medidas concretas.

El bloqueo ocurre en medio de la escalada entre Washington e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques y restricciones en esta vía estratégica. El presidente Donald Trump ha pedido apoyo internacional, aunque sin respaldo firme.

Rutte defendió que la respuesta requiere coordinación y discreción, pero se mostró convencido de que la alianza logrará restablecer la circulación en la zona.

Israel intensifica su ofensiva en Líbano, destruye puentes

› Redacción

EL MINISTRO de Defensa israelí, Israel Katz, anunció ayer el inicio de una operación para destruir de forma inmediata los puentes sobre el río Litani, al sur de Líbano, al considerar que estas infraestructuras están siendo utilizadas por milicias de Hezbolá para el traslado de armamento y combatientes. La orden, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, marca una nueva fase en la ofensiva militar en la zona.

El primer objetivo fue el puente de Qasmiya, una vía estratégica que conecta el sur del país con Sidón y la capital, Beirut. El ataque aéreo, ejecutado con misiles, destruyó parte de la estructura y obligó al Ejército libanés a evacuar sus posiciones cercanas. Israel sostiene que el cruce era utilizado para movilizar miles de armas, incluidos cohetes y lanzacohetes destinados a ataques contra su territorio.

Escombros cubren la zona dañada de un puente tras un ataque israelí, ayer. ı Foto: Reuters

118 niños han muerto por los ataques israelíes en Líbano

La operación no se limita a la infraestructura. Katz ordenó también acelerar la demolición de viviendas en la línea de contacto, siguiendo un modelo aplicado previamente en localidades como Rafá y Beit Hanun, en la Franja de Gaza. Esta estrategia busca eliminar posibles puntos de apoyo para las milicias y consolidar una zona de exclusión en la frontera norte de Israel.

A su vez, las autoridades israelíes reiteraron la orden de evacuación forzada para los residentes al sur del Litani, instándolos a desplazarse hacia el norte del río ante el riesgo de nuevas acciones militares. La medida ha incrementado el desplazamiento interno en un contexto ya marcado por la inestabilidad.

El Tip: LA AGENCIA Internacional de Energía advirtió que la situación en Oriente Medio es “muy grave” y peor que las de 1970 juntas.

Desde Líbano, el primer ministro Nauaf Salam convocó una reunión de emergencia con mandos de seguridad para evaluar el impacto de la ofensiva. Las autoridades fueron informadas sobre desplazamientos forzados y problemas de seguridad en diversas regiones del sur.

Por su parte, el presidente Joseph Aoun advirtió que la destrucción de los puentes constituye el preludio de una posible invasión terrestre. Pidió la intervención de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad.