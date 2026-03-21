Trump da ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz; amaga con destruir sus centrales eléctricas

En el día 22 de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump emplazó a Teherán a reabrir “completamente” el estrecho de Ormuz dentro de las próximas 48 horas; de lo contrario, advirtió, la tropas estadounidenses atacarían las centrales eléctricas iraníes a partir del próximo lunes.
En su plataforma Truth Social, el presidente republicano exigió a la república islámica permitir el tránsito en la estratégica vía fluvial “sin amenazas”.
“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!“, escribió.
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Trump descarta acuerdo con Irán
Más temprano, Trump descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, al asegurar que ha cumplido sus objetivos “semanas antes de lo previsto” y que Estados Unidos ha “aniquilado a Irán”.
“Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!“, escribió en Truth Social.
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cehr