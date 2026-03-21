“Cobardes”: Trump a países de la OTAN por no ayudar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevos insultos a los aliados de la OTAN que han rechazado su llamado a ayudar a proteger el estrecho de Ormuz, al llamarlos “cobardes”, luego de lo cual dijo que sólo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación si los aliados se lo piden dado que, añadió, su país no utiliza esa vía.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!”, escribió temprano en su red Truth Social.

El Dato: el departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes cargados en buques de manera temporal.

Añadió que los países de la alianza “no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar. ¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!”, aseguró.

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Más tarde, en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Trump reiteró sus críticas: “La OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no han tenido el coraje de hacerlo. Y otros podrían ayudarnos, pero no lo usamos. En cierto momento, (el estrecho) se abrirá solo”.

Añadió que “tienen razón” los legisladores que creen que EU debería retirarse de las bases en España y otros países de la alianza que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.

Tras calificar a las autoridades iraníes como “matones, animales y personas horribles”, descartó la posibilidad de declarar un cese de hostilidades en Irán.

“No quiero hacer un alto el fuego. Tú no haces un alto el fuego cuando estás literalmente destruyendo al otro bando. No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipamiento y sus líderes han sido asesinados en todos los niveles. No estamos buscando eso”, afirmó.

Más tarde, en una publicación en su red social, fijó una nueva postura: “El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán”.

Y añadió: “Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestras Fuerzas Armadas”.

En ese contexto, el Gobierno británico confirmó ayer que EU está utilizando sus bases para llevar a cabo “operaciones defensivas” destinadas a “neutralizar” los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

Esta semana, el republicano criticó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que éstos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta marítima de hidrocarburos, al responder que esta no es una guerra que ellos iniciaron.

SIGUE LA OFENSIVA. En tanto, Irán amenazó con atacar “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” de sus enemigos en todo el mundo, e insistió en que sigue construyendo misiles “incluso en condiciones de guerra”, pese a que el jueves Israel afirmó que la marina de Irán fue hundida, que su fuerza aérea está en ruinas y que su capacidad para producir misiles balísticos había sido eliminada.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una declaración escrita leída en la televisión con motivo del Nowruz, el Año Nuevo persa, afirmó que los ataques de EU e Israel se basaban en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar el derrocamiento del gobierno, y aseguró que “los enemigos de la república islámica están siendo derrotados”.

Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo, después de una serie de ataques contra otras tropas en bases británicas, francesas e italianas en el país.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron una refinería kuwaití, provocando un incendio. Bahrein informó que se desató un incendio cuando la metralla de un proyectil que interceptó cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí informó haber derribado varios drones. Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban fuego entrante sobre la ciudad. También se pudieron escuchar fuertes explosiones en Jerusalén luego que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes.

Israel lanzó nuevos ataques sobre Teherán mientras celebraba el Nowruz, y el ejército israelí dijo que Esmail Ahmadi, director de inteligencia del Basij, una fuerza interna de seguridad, había sido abatido a principios de semana. Las fuerzas de EU atacaron Kharg el viernes, destruyendo objetivos militares en la isla.