Trump y Xi se encuentran en medio de tensiones y disputas acumuladas

La reunión histórica entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, abrió ayer una nueva etapa en la relación entre las dos principales potencias del mundo, en medio de un escenario internacional marcado por la guerra con Irán, la crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente disputa por el liderazgo económico, tecnológico y militar del siglo XXI.

Sentados frente a frente en el Gran Salón del Pueblo, acompañados por sus delegaciones políticas, económicas y empresariales, ambos líderes ofrecieron mensajes elaborados para enviar señales de estabilidad, aunque sin ocultar las tensiones estratégicas que persisten entre Washington y Pekín.

El Dato: La agenda contempla reuniones privadas, una visita guiada al Templo del Cielo y un banquete de Estado que marcará el punto político de las negociaciones entre ambos países.

Xi Jinping fue el primero en intervenir. En un tono solemne, advirtió que el mundo atraviesa un momento decisivo.

TE RECOMENDAMOS: Bloqueo profundiza crisis Cuba acusa de bloqueo energético genocida a EU

“El mundo ha llegado a una nueva encrucijada”, afirmó al abrir sus declaraciones, antes de plantear la pregunta central que, según dijo, definirá el rumbo de esta era: si China y Estados Unidos serán capaces de superar la llamada “trampa de Tucídides”, el concepto geopolítico que describe el riesgo de un conflicto entre una potencia emergente y otra dominante.

El líder chino llamó a construir una nueva arquitectura de convivencia entre grandes potencias y defendió la cooperación como única vía racional frente al deterioro internacional.

“Debemos ser socios en lugar de oponentes, lograr el éxito mutuo, prosperar juntos y forjar una manera correcta de convivencia entre grandes países”, subrayó. Xi insistió en que los intereses compartidos entre ambas naciones superan sus diferencias y afirmó que una relación estable entre ambos países no sólo beneficiará a sus pueblos, sino que aportará certidumbre al sistema internacional.

El MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, camina junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante la ceremonia de bienvenida a Pekín, ayer. ı Foto: Reuters

El mensaje fue claro: una Casa Blanca que en los últimos meses intensificó su presión sobre China para reducir su respaldo indirecto a Irán y utilizar su influencia comercial para obligar a Teherán a cambiar en las negociaciones nucleares.

Por su parte, Donald Trump respondió con un tono amistoso Xi Jinping. “Es un honor ser su amigo y la relación entre Estados Unidos y China va a ser mejor que nunca”, afirmó al inicio del encuentro.

El presidente de Estados Unidos elogió a Xi como un “gran líder” y destacó lo que describió como una “fantástica relación” construida entre ambos a lo largo de años de diálogo político. También presumió la composición de la delegación empresarial que lo acompaña.

“Sólo quería a los mejores, y están aquí hoy para rendir homenaje a China”, dijo en referencia al grupo de ejecutivos que viajó desde Washington.

El Tip: Xi Jinping advirtió a Donald Trump que las diferencias sobre Taiwán provocarían enfrentamientos o conflictos entre EU y China.

PRESIÓN DIPLOMÁTICA. La cumbre se produce en un momento de máxima tensión en Oriente Próximo. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada tras la ofensiva del 28 de febrero, alteró profundamente la estabilidad regional y elevó la preocupación internacional por el futuro del programa nuclear iraní.

Horas antes del encuentro, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió públicamente a China asumir un papel más activo para frenar las acciones iraníes en el golfo Pérsico. “Está en el interés de China resolver esto”, dijo en entrevista a Fox News.

Marco Rubio argumentó que la crisis golpea directamente a Pekín debido a su dependencia energética del golfo y aseguró que cargueros chinos quedaron atrapados por el bloqueo de Ormuz.

Donald Trump, sin embargo, restó dramatismo al tema antes de partir rumbo a Pekín. “Tenemos a Irán bastante controlado”, dijo a periodistas.

INFLUENCIA MUNDIAL. Mientras Washington concentra recursos militares y diplomáticos en Oriente Próximo, diversos análisis señalan que China aprovecha la coyuntura para ampliar su margen estratégico.

Un informe citado por The Washington Post sostiene que Pekín fortaleció su presencia comercial y energética en mercados afectados por la crisis, proyectándose como una alternativa estabilizadora frente al desgaste estadounidense.

El reporte advierte además que empresas vinculadas al ecosistema tecnológico chino utilizan Inteligencia Artificial y datos abiertos para analizar operaciones militares estadounidenses, lo que refuerza capacidades estratégicas futuras.

Uno de los elementos más llamativos de la visita es la nutrida presencia empresarial que acompaña al republicano, como el mismo lo mencionó. Entre los asistentes figuran altos ejecutivos de Tesla, Nvidia, Apple, Boeing, BlackRock y Goldman Sachs.

El grupo refleja la magnitud de los intereses económicos que unen a ambas potencias pese a años disputas comerciales, sanciones tecnológicas y rivalidad estratégica.

Trump mencionó que uno de sus principales objetivos es mayor apertura del mercado chino a empresas de su país.