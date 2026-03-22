Irán anuncia que Estrecho de Ormuz está abierto salvo para barcos de países ‘enemigos’

Irán anuncia que Estrecho de Ormuz está abierto para la navegación, excepto para sus "enemigos".

Un vocero del Gobierno iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz está abierto a la navegación, excepto para países enemigos, declaraciones que ocurren ante las advertencias de la comunidad internacional de llevar a cabo acciones para terminar con el bloqueo de facto impuesto por el país persa.

Así lo expresó Ali Mousavi, representante de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas (ONU), en declaraciones brindadas a la agencia de noticias china Xinhua, recuperadas por Reuters.

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

De acuerdo con esta fuente, Mousavi dijo que el paso por el Estrecho de Ormuz está abierto a todo tipo de navegación, excepto para buques vinculados a los “enemigos de Irán”.

Lo anterior representaría una apertura parcial, después de casi un mes de cierre de facto impuesto por Irán en respuesta a la ofensiva que ejecutaron Estados Unidos e Israel en su contra, el 28 de febrero.

Desde entonces, Irán ha atacado con drones, minas y otros métodos a todos los buques que navegan por el que es considerado uno de los pasos de crudo más importantes de Medio Oriente.

Vista aérea de costas iraníes y puerto de Bandar Abbas en Ormuz, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Mousavi aseguró que Irán seguirá cooperando con la OMI para mantener la seguridad marítima y proteger a la gente de mar en el golfo Pérsico. Enfatizó que aquellos buques que no pertenezcan a los “enemigos de Irán” podrían atravesar el Estrecho siempre y cuando coordinen las medidas de seguridad con Teherán.

“La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son más importantes”, aseguró Mousavi, citado por Reuters.

Las declaraciones, publicadas por Xinhua el viernes, ocurren casi al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz dentro de las próximas 48 horas, pues, de lo contrario, ordenaría ataques de su país contra las centrales eléctricas del país persa a partir del próximo lunes.

Trump urgió a Irán a permitir el tránsito naval por Ormuz “sin amenazas”.

🔴El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza ultimátum a Irán: exige reabrir totalmente el estrecho de Ormuz en 48 horas o advierte ataques contra sus centrales eléctricas. pic.twitter.com/3lK5YwfMRH — Azucena Uresti (@azucenau) March 22, 2026

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!“, escribió Trump en la red social Truth.

Mientras que, el sábado, 21 países de Medio Oriente, Europa y otras regiones condenaron el cierre y anunciaron que estaban “listos” para actuar en favor de la apertura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am