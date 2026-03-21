Más de 20 países condenan cierre de de Irán al Estrecho de Ormuz y se declaran ‘listos’ para actuar

Más de 20 países de Europa, Medio Oriente y otras regiones del mundo condenaron el cierre de facto que Irán ha impuesto sobre el Estrecho de Ormuz, y se declararon “listos” para llevar a cabo acciones en favor de reabrir el paso.

A través de un comunicado conjunto, las más de 20 naciones aseguraron que el cierre es una “amenaza a la paz y seguridad internacionales”, toda vez que, condenaron, atenta contra el derecho a la libre navegación, así como a la Convención sobre el Derecho del Mar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un buque navega cerca del Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, los firmantes exhortaron a Irán a “detener inmediatamente sus amenazas, sembrado de minas, ataques con drones y misiles y otros intentos por bloquear el paso por el paso de viajes comerciales a través del Estrecho”.

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En caso de que Irán mantenga el cierre, los países firmantes se declararon “listos para contribuir con los esfuerzos adecuados para asegurar el paso seguro por el Estrecho”.

Además, anunciaron que llevarán a cabo acciones como la estabilización de los mercados energéticos, incluyendo el trabajo con algunas naciones productoras para aumentar la elaboración de petróleo, frente a la posible escasez ante el cierre.

Asimismo, las naciones firmantes brindarán apoyo a las naciones afectadas, mediante organizaciones como la ONU e instituciones financieras internacionales.

La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países. Llamamos a los estados a respetar las leyes internacionales y mantener los principios fundamentales de prosperidad y seguridad internacionales Países firmantes, en un comunicado conjunto



🌍Más de 20 países anunciaron su disposición para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz.



El pronunciamiento conjunto fue respaldado por naciones europeas, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.



Condenan las acciones de Irán que han limitado la navegación en la ruta clave… pic.twitter.com/vcF1CuMhxi — Azucena Uresti (@azucenau) March 21, 2026

Los más de 20 países que firmaron el comunicado conjunto son:

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

Japón

Canadá

Corea

Nueva Zelanda

Dinamarca

Letonia

Eslovenia

Noruega

Suecia

Finlandia

Chequia

Romania

Bahréin

Lituania

Australia

La declaración conjunta ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionara para que la comunidad internacional se sume a un frente naval militar que permita reabrir el paso por el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

Trump ha ofrecido la acción militar de su país para este propósito, pero ha acusado que ha habido “poco entusiasmo” de sus aliados internacionales, aún cuando estos se beneficiarían más del libre tránsito por el paso en Medio Oriente.

Incluso, Trump llamó “cobardes” a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no sumarse a su llamado a intervenir en el Estrecho de Ormuz.

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