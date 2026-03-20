Donald Trump llama ‘cobardes’ a países de la OTAN por no ayudar en el Estrecho de Ormuz

El Presidente Donald Trump afirmó que los miembros de la OTAN son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán y por no apoyar para abrir el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump afirmó que ahora que la batalla contra Irán está “ganada militarmente”, los países de la OTAN se quejan de los altos precios del petróleo.

“¡Sin EU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”, escribió Donald Trump en Truth Social.

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“Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”, agregó Donald Trump.

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FGR