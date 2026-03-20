Crisis en Medio Oriente

Donald Trump llama ‘cobardes’ a países de la OTAN por no ayudar en el Estrecho de Ormuz

Presidente Donald Trump dijo que los miembros de la OTAN son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán y por no apoyar para abrir el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump en imagen de archivo.
El presidente estadounidense Donald Trump en imagen de archivo. Foto: AP
Por:
Agencias .

El Presidente Donald Trump afirmó que los miembros de la OTAN son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán y por no apoyar para abrir el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump afirmó que ahora que la batalla contra Irán está “ganada militarmente”, los países de la OTAN se quejan de los altos precios del petróleo.

“¡Sin EU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”, escribió Donald Trump en Truth Social.

TE RECOMENDAMOS:
Llamarada de gas arde en la refinería de Lanaz tras un ataque en Irak, el 14 de marzo.
Buscan frenar conflicto

Unión Europea rechaza apoyo militar en estrecho

“Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”, agregó Donald Trump.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
El presidente estadounidense Donald Trump con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, ayer.
Defiende protección del estrecho

Trump presiona a aliados de la OTAN por Ormuz