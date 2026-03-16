Trump condena el ‘poco entusiasmo’ de aliados para implicarse en reapertura de Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó que sus aliados internacionales han mostrado “poco entusiasmo” ante el llamado que hizo a enviar una misión “menor” al Estrecho de Ormuz para reabrir el paso de crudo tras el bloqueo de facto impuesto por Irán, aun cuando, dijo, otros países se benefician más de este cruce que Washington.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump aseguró que Estados Unidos se beneficia relativamente poco del crudo que cruza por el Estrecho de Ormuz, en comparación con sus aliados internacionales quienes, dijo, reciben buena parte de este recurso.

Recomendamos encarecidamente [participar en la misión] a otras naciones cuyas economías dependen del Estrecho mucho más que la nuestra. Nosotros obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo del estrecho, y algunos países obtienen mucho más Donald Trump, presidente de EU



Por lo anterior, Trump aseguró que encuentra incongruente el “poco entusiasmo” de sus aliados para llevar a cabo una misión “menor” con buques militares al Estrecho de Ormuz, que permita reabrir el paso.

Un buque navega cerca del Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Asimismo, Trump acusó que esto representa una falta de retribución a Estados Unidos, quien, dijo, ha ayudado “por 40 años” a sus aliados internacionales.

Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchísimos años. Los hemos protegido de terribles amenazas externas, y no estaban tan entusiasmados [...] ¿Quiere decir que durante 40 años los hemos estado protegiendo y no quieren involucrarse? Y eso es algo muy menor, se van a disparar muy pocos tiros porque no les quedan muchos Donald Trump, presidente de EU



El sábado, Trump aseguró que sigue en marcha su plan de enviar buques navales al Estrecho de Ormuz para reabrir el paso, pero pidió a la comunidad internacional sumarse a su misión. “Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona”, escribió el sábado en su red social Truth.

🔴 Donald Trump, criticó este lunes la falta de “entusiasmo” de algunos aliados ante su petición de apoyo para desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra con Irán.



"Numerosos países me han dicho que están en camino. Algunos están muy entusiasmados con ello, y… pic.twitter.com/BKBOTT2NJx — Azucena Uresti (@azucenau) March 16, 2026

Un día después, el domingo, Trump reiteró su llamado, y dijo que, con esta acción, los países involucrados defenderán “su propio territorio”.

Exijo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio Donald Trump, presidente de EU



No obstante, pese a que Trump dejó la decisión completamente en manos de los aliados, aseguró que “vamos a recordar” si ellos brindaron o no apoyo.

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