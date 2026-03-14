EU enviará buques para reanudar paso por Ormuz ante cierre iraní, anuncia Trump; espera apoyo de más países

Un buque navega cerca del Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país, junto con otras naciones afectadas por el cierre de facto que Irán ha llevado a cabo en el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra para reanudar el paso, a pesar de que, según el republicano, las fuerzas armadas del país persa están debilitadas.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense aseguró que su país enviará buques de guerra y, “con suerte”, China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países se sumarán a la medida para terminar con lo que llamó una “restricción artificial”.

Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido totalmente descabezada Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



A propósito, Donald Trump aseguró que, si bien Irán mantiene sus amagos de atacar a los buques comerciales que crucen por Ormuz, el ejército del país persa está debilitado.

En este sentido, afirmó que las acciones militares estadounidenses han logrado “destruir el 100 por ciento de la capacidad militar de Irán”, aunque reconoció que esta nación aún puede ejecutar algunos ataques menores.

Ya hemos destruido el 100 % de la capacidad militar de Irán, pero es fácil para ellos enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún punto de esta vía marítima, sin importar lo gravemente derrotados que estén Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



Por lo anterior, advirtió Trump, Estados Unidos seguirá lanzando ataques en Medio Oriente, dirigidos principalmente contra barcos y lanchas iraníes.

Mientras tanto, Estados Unidos estará bombardeando intensamente la línea costera y continuará hundiendo barcos y lanchas iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el Estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



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