Nuevo líder supremo de Irán desafía a EU: Ormuz estará cerrado

El nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó ayer su primer mensaje público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, y lo hizo con un tono desafiante en medio del conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En su declaración, advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como herramienta estratégica y amenazó con ataques contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní y leído por una presentadora mientras se mostraban imágenes de la bandera iraní y una fotografía del nuevo líder religioso y político. Mojtaba Jamenei no apareció en persona, y tampoco se han publicado imágenes recientes suyas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

El petrolero Callisto está anclado en Port Sultan Qaboos, en Muscat, Omán, ayer. ı Foto: Reuters

El dato: LA GUARDIA Revolucionaria de Irán dijo que un avión cisterna de EU, que se estrelló en el oeste de Irak, fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y que la tripulación murió.

Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder supremo, fue elegido por la Asamblea de Expertos el domingo pasado, tras la muerte de su padre en los bombardeos iniciales lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Con su designación se convierte en el tercer líder supremo en los 47 años de historia de la República Islámica.

En su declaración, el dirigente insistió en que el estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, seguirá siendo una herramienta de presión estratégica en el conflicto.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, afirmó Jamenei en su mensaje. Más adelante agregó: “Les aseguro a todos que no descuidaremos la venganza de la sangre de sus mártires”.

El Tip: EL EMBAJADOR de Irán en Túnez, Mir Masoud Hosseinian, dijo que las fuerzas navales iraníes “han establecido un control total sobre el estrecho”.

El líder iraní también advirtió directamente a los países vecinos que albergan instalaciones militares estadounidenses en su territorio, al señalar que esas bases serán objetivos inevitables en la actual confrontación regional. “Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible”, sostuvo.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha intensificado sus ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y en el propio estrecho de Ormuz. Los más recientes afectaron a tres petroleros en aguas territoriales de Irak. La interrupción del tráfico en esta vía marítima clave ha provocado fuertes tensiones en los mercados energéticos, con un aumento cercano al 9.0 por ciento en los precios del petróleo, que alcanzaron los 100 dólares por barril.

El conflicto ya ha superado en duración a la denominada guerra de los Doce Días de junio de 2025 y ha dejado más de mil 200 muertos en Irán, según cifras oficiales de Teherán.

3 petroleros fueron atacados ayer

TENSIONES INTERNACIONALES. Las advertencias iraníes también se extendieron al control estratégico del golfo Pérsico. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que una posible invasión de islas iraníes provocaría una respuesta directa contra fuerzas extranjeras.

“Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores”, declaró el dirigente en X.

Asimismo, Teherán acusó a la Unión Europea de respaldar indirectamente la ofensiva militar iniciada por Washington y Tel Aviv. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que la actitud del bloque europeo equivale a una forma de respaldo político.

125 millones de barriles había cargados en petroleros

“La indiferencia y la aquiescencia de la UE ante las agresiones de Estados Unidos e Israel no son nada menos que complicidad”, afirmó.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que impedir que Teherán obtenga armas nucleares es una prioridad estratégica mayor que cualquier preocupación por el mercado energético.

“Para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Medio Oriente e, incluso, el mundo”, escribió en su plataforma Truth Social.

La guerra iniciada el 28 de febrero continúa elevando la tensión en Oriente Medio. Irán ha respondido con misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en la región, mientras el control del estrecho de Ormuz y del flujo energético mundial se mantiene como uno de los principales focos de riesgo para la estabilidad global.

EU aún no escolta petroleros en estrecho

Por Redacción

Fuerzas armadas de Estados Unidos no están listas por ahora para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, debido a que sus recursos militares se concentran en operaciones contra Irán, afirmó ayer el secretario de Energía.

Ante el riesgo de una crisis de suministro, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, el mayor desembolso coordinado hasta ahora.

Estados Unidos aportará 172 millones de barriles, explicó el secretario de Energía, Chris Wright. La medida se aplicará bajo un acuerdo de intercambio mediante el cual 200 millones de barriles volverán a la Reserva Estratégica de Petróleo del país en el plazo de un año.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que la Armada de Estados Unidos podría escoltar buques cuando la situación militar lo permita, junto con una coalición internacional.

“Creo que tan pronto como sea militarmente posible, la Armada de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, escoltará buques”, declaró en una entrevista con Sky News.

Un buque cisterna está anclado en Shinas, Omán, el 11 de marzo. ı Foto: Reuters

Washington permite comprar crudo ruso

Por Redacción

El gobierno de Donald Trump emitió una licencia temporal que permite a varios países adquirir ciertos productos petroleros de Rusia, medida anunciada el mismo día en que el crudo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde agosto de 2022. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la autorización amplía el suministro global de energía al permitir la compra de petróleo ruso que permanece varado en el mar. Ésto sería limitado y a corto plazo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, la licencia se aplica sólo a cargamentos de crudo o derivados rusos que fueron embarcados ayer y autoriza esas operaciones hasta el 11 de abril.

Washington sostuvo que la decisión no generará un beneficio financiero relevante para Moscú, ya que la mayor parte de los ingresos energéticos de Rusia proviene de impuestos aplicados en el punto de extracción.

Analistas del sector advierten que, incluso si el conflicto termina pronto, la reapertura total de Ormuz tardaría en concretarse.

Gato hidráulico y plataforma de perforación en Texas, el 11 de junio de 2025. ı Foto: Reuters

Trump cuestiona presencia iraní en Mundial

Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que no sería apropiado que la selección nacional de Irán participe en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La declaración fue difundida en Truth Social, luego de que autoridades iraníes descartaran participar en el campeonato en medio de la ofensiva militar estadounidense e israelí.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió el magnate.

Desde la cuenta oficial de la selección nacional de Irán en Instagram se cuestionó que Trump se pronuncie sobre la participación del equipo en el torneo organizado por la FIFA.“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no un país individual”, respondió el equipo. También criticó la capacidad de EU para garantizar la seguridad de las delegaciones participantes. Advirtió que el único país que podría quedar cuestionado sería aquel que no pueda garantizar seguridad a los equipos.

Jugadores iraníes celebran tras una anotación, el 20 de marzo de 2025. ı Foto: Reuters

Irán amenaza A tropas de EU

Por Redacción

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó ayer una advertencia directa a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio y les exigió abandonar “inmediatamente” la región o enfrentar ataques. El mensaje fue difundido este viernes junto con el anuncio de una nueva oleada de bombardeos dentro de la operación denominada Promesa Sadeq 4.

MISILES lanzados desde Irán se ven en el cielo sobre el centro de Israel, el 5 de marzo. ı Foto: AP

Según el comunicado, la fase 44 del operativo incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan, proyectiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de hasta una tonelada. Teherán aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos que calificó como del “ocupante sionista”.

La Guardia Revolucionaria afirmó que los impactos alcanzaron zonas de Jerusalén, Tel Aviv y Eilat, en Israel. También aseguró haber atacado instalaciones militares estadounidenses, incluida la base aérea Muwafaq al-Salti en Jordania, además de posiciones en Manama, capital de Bahréin, y en Erbil, en el norte de Irak.

ZONA ESTRATÉGICA ı Foto: Especial