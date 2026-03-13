EU bombardea la isla Kharg, ‘la joya de la corona de Irán’; advierte represalias si bloquean Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un bombardeo contra objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, a la que calificó como “la joya de la corona de Irán”, y advirtió que su gobierno podría ordenar nuevas acciones si Teherán intenta bloquear el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

En su publicación, el mandatario aseguró que Estados Unidos ejecutó “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio”, el cual —según su versión— habría destruido por completo los objetivos militares localizados en esa isla estratégica para la economía iraní.

Donald Trump afirma que Estados Unidos destruyó objetivos militares en Kharg ı Foto: Captura de pantalla

Trump señaló que, pese a la magnitud del ataque, decidió no destruir la infraestructura petrolera de Kharg, al señalar que optó por no hacerlo “por razones de decencia”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esa decisión si Irán o cualquier otro país interfiere con el paso libre y seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

“El mundo debe saber que nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas jamás conocidas”, escribió el mandatario, al tiempo que afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han convertido en “la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo”.

El presidente estadounidense también sostuvo que Irán no tendría capacidad para defenderse ante un eventual ataque militar de Washington y reiteró que su administración no permitirá que el país de Medio Oriente desarrolle armas nucleares ni que represente una amenaza para Estados Unidos o para la estabilidad global.

En el mismo mensaje, Trump lanzó una advertencia directa a las fuerzas armadas iraníes y a otros actores vinculados con el gobierno de Teherán, al sugerir que deberían deponer las armas para evitar mayores consecuencias.

“Si Irán o cualquier otro país interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, señaló el mandatario en su publicación.

La isla de Kharg es uno de los principales centros de exportación petrolera de Irán, lo que la convierte en un punto estratégico dentro del conflicto regional. Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones difundidas por el presidente estadounidense.

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MSL