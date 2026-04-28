Tiroteo en Atenas, Grecia, deja al menos 5 heridos; detienen a hombre de 89 años | VIDEO

Policía griega detuvo al sospechoso en un hotel de Patras, donde fue hallada el arma.

Las autoridades de Grecia detuvieron este martes a un hombre de 89 años, señalado como presunto responsable de un tiroteo en el centro de Atenas que dejó entre cuatro y cinco personas heridas, según reportes de agencias internacionales.

De acuerdo con información difundida por medios locales y retomada por la agencia AP, el ataque ocurrió en dos puntos distintos de la capital griega: una oficina de seguridad social y un edificio judicial.

En el primer incidente, el sospechoso habría disparado dentro de las instalaciones e hirió a un empleado en la pierna antes de darse a la fuga.

Personas reunidas al exterior del Tribunal de Apelaciones de Atenas tras el incidente con arma de fuego. ı Foto: Reuters

Posteriormente, el mismo individuo habría abierto fuego en la planta baja de un tribunal en otra zona del centro de Atenas.

Según informes preliminares, al menos tres trabajadoras resultaron con heridas leves debido a los perdigones que rebotaron tras los disparos, mientras que otra persona fue trasladada a un hospital sin lesiones físicas aparentes.

Las autoridades indicaron que el presunto agresor fue localizado y arrestado en un hotel cercano a la estación de autobuses en la ciudad de Patras, a unos 210 kilómetros al oeste de Atenas.

🇬🇷 | Las autoridades en la capital griega de Atenas están buscando a un sospechoso varón de 89 años que se cree que disparó contra una persona en una oficina de seguridad social antes de dirigirse a un edificio judicial a poca distancia y disparar contra varias personas más. Las… pic.twitter.com/Xyp4tCsW3G — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 28, 2026

En el lugar, la policía encontró el arma utilizada en el ataque, descrita como una escopeta.

Según la radiotelevisión estatal ERT, el sospechoso habría dejado documentos en el tribunal tras el ataque, lo que podría estar relacionado con sus motivaciones.

Asimismo, un familiar citado por medios locales sugirió que el incidente podría vincularse con problemas para cobrar una pensión, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por otra parte, fuentes médicas indicaron que los heridos se encuentran en condición estable, mientras que las autoridades acordonaron y evacuaron los edificios afectados tras el incidente.

Elementos de emergencia ocurrieron al lugar de los hechos, tras ataque armado en Atenas, Grecia. ı Foto: Reuters

La policía griega desplegó un operativo para localizar al agresor luego de que abandonara la zona tras los ataques. Imágenes difundidas por medios locales muestran a un hombre caminando por la calle portando lo que parecía ser un arma larga.

La violencia armada en Grecia es considerada poco frecuente, ya que la posesión de armas está permitida bajo regulaciones estrictas. Las investigaciones continúan para esclarecer el motivo del ataque.

Con información de Associated Press y Europa Press.

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