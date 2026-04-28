Trump asegura que Irán está ‘en estado de colapso’ y quiere que EU reabra Estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una conferencia de prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán le pidió a Washington reabrir el Estrecho de Ormuz “lo más pronto posible”, debido a que, afirmó, el país persa le comunicó que está al borde del colapso.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario aseguró que Irán le informó a la Casa Blanca que se encuentra en un “estado de colapso”, por lo que quieren que Washington “reabra el Estrecho de Ormuz lo más pronto posible”.

Lo anterior, explicó Trump, mientras Irán “trata de ordenar la situación con su liderazgo”, lo cual, dijo el presidente, “veo totalmente posible”.

Manifestantes con banderas iraníes. ı Foto: Especial

Anteriormente, Trump había asegurado que la falta de claridad sobre el liderazgo de Irán era lo que detenía las conversaciones entre este país y Estados Unidos.

Así ocurrió el sábado, cuando Trump anunció la cancelación del viaje de la delegación estadounidense a Pakistán, cuyo objetivo era participar en una segunda ronda de negociaciones con Irán.

El presidente aseguró que un viaje de este tipo implicaría solamente “perder el tiempo”, al intentar dialogar con un país cuyo liderazgo no está claro.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a ir a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajes, ¡demasiado trabajo! Además, hay enormes luchas internas y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos", escribió Trump, el sábado, en la red social Truth.

#BREAKING : President Trump on TruthSocial



Iran has just informed us that they are in a ‘state of collapse’



They want us to ‘open the hormuz strait’ pic.twitter.com/oqWYe6BAYr — Siddhant Mishra (@siddhantvm) April 28, 2026

Aunque Trump no aclaró cómo le fue entregado el mensaje de Irán, el mismo ocurre en medio de diálogos fallidos entre Irán y Estados Unidos, y esfuerzos de Pakistán, el principal mediador, por retomar las negociaciones que permitan poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Trump había anunciado un alto el fuego con Irán hasta que se conociera el resultado de las negociaciones, “sea cual sea”, si bien la cancelación de los diálogos del sábado atenuó las esperanzas de alcanzar un acuerdo pronto.

No obstante, el domingo, Trump aseguró que la línea estaba abierta para sostener diálogos directos con Irán, y que, si el país persa quería negociar, podía hablar con la Casa Blanca en cualquier momento.

“Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, hay un teléfono. Tenemos líneas seguras y de buena calidad”, dijo Trump en entrevista con Fox News.

Sin embargo, Trump aseguró que Irán ya conoce las condiciones para llegar a un acuerdo con Irán, principalmente la cancelación de su programa nuclear.

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