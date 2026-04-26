Trump reabre puerta a diálogos directos con Irán: ‘Si quieren hablar, pueden llamarnos’

Ante los fallidos diálogos con Irán en Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país persa puede acercarse a hablar con él directamente en cualquier momento, siempre y cuando tenga claras las condiciones para un posible acuerdo.

Entrevistado por Fox News, el mandatario aseguró que, pese a la cancelación del viaje de la delegación estadounidense a Pakistán el sábado, que tenía como objetivo reanudar las conversaciones con Irán, este país puede acercarse para hablar en cualquier momento.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

“Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, hay un teléfono. Tenemos líneas seguras y de buena calidad”, dijo Trump a Fox News.

No obstante, enfatizó que los dirigentes de Irán “saben” lo que pedirá Washington para un posible acuerdo, que incluye la renuncia al programa nuclear.

“Saben lo que tiene que incluir el acuerdo. Es muy sencillo: no pueden tener armas nucleares; de lo contrario, no hay razón para reunirse”, abundó el republicano.

Protestas anti-Israel en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Las declaraciones de Trump ocurren al mismo tiempo que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien encabeza la delegación iraní en los diálogos con Estados Unidos, regresó a Pakistán para intentar retomar las conversaciones.

Lo anterior representa una breve interrupción en la agenda de Araqchi, quien comenzó la jornada con una visita a Omán, para después seguir su camino a Rusia.

No obstante, Araqchi hizo una breve visita a Pakistán para mantener contactos con autoridades de ese país, que han mediado entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Exteriores estaría buscando negociar condiciones para una nueva ronda de diálogo.

Trump:



Iran has about 3 days before their oil infrastructure explodes.pic.twitter.com/PjhENtCQyW — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Lo anterior después de que, el sábado, Trump cancelara el viaje de su delegación a Pakistán, decisión que, dijo, responde a que no iba a hacer perder el tiempo a sus funcionarios con una dirigencia cuya autoridad no está clara.

Sobre el tema con Irán, que se vio interrumpido por el ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Trump dijo en la misma entrevista que el objetivo de su gobierno es siempre “disuadir a Irán de tener un arma nuclear”.

Trump:



The Iran war will come to an end very soon, and we will be very victorious.pic.twitter.com/TMhh5D4fSJ — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

“Debemos disuadir a Irán de tener un arma nuclear, porque el mundo entero está en riesgo. No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Lo han intentado presidentes por 47 años y nadie hizo nada al respecto”, afirmó Trump.

El presidente enfatizó que la guerra terminará pronto, con un resultado favorable para Estados Unidos: “Hemos hecho un buen trabajo y la guerra va a terminar muy pronto. Seremos victoriosos”, dijo a Fox News.

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