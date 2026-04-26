Sin reporte de víctimas ni daños

Terremoto magnitud 6.1 sacude el norte de Japón; descartan riesgo de tsunami

Sismo se registró a las 05:24 horas al sur de Hokkaido, la isla más septentrional de Japón

Terremoto magnitud 6.1 sacude el norte de Japón.
Terremoto magnitud 6.1 sacude el norte de Japón. Foto: jma.go.jp
Por:
La Razón Online

Un sismo de magnitud preliminar 6.1 sacudió el norte de Japón durante la madrugada del lunes, tiempo local, sin riesgo de tsunami y sin reporte de víctimas ni daños.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se registró a las 05:24 horas al sur de Hokkaido, con una profundidad de 80 kilómetros.

El pasado lunes, un sismo de magnitud 7.7 frente a las costas del norte de Japón provocó una breve alerta de tsunami y un aviso sobre un riesgo ligeramente mayor de un posible megaterremoto en las zonas costeras.

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