Documento de Identidad Electrónico: Estos son los lugares para tramitarlo gratis en mayo

Las personas en Perú que quieran realizar el trámite correspondiente al Documento de Identidad Electrónico (DNIe) podrán hacer este proceso de manera gratuita durante el mes de mayo en la Municipalidad de Carabayllo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Municipalidad de Carabayllo tendrán disponible el trámite únicamente los días martes y jueves de abril y mayo desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas con 50 cupos por día.

Quienes pueden realizar este trámite en dicha municipalidad únicamente son los menores de edad desde 0 hasta 17 años de edad y adultos mayores de 60 años de edad o más.

Mientras que en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho podrán realizar este trámite todos los jueves a partir del 16 de abril hasta octubre, con cupos limitados a 100 personas por día.

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Quienes pueden realizar este trámite son las personas de cualquier rango de edad, pues está disponible para niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para poder realizar el proceso para acceder al DNI electrónico se requiere presentar la identificación anterior; y en caso de los menores de edad, estos deben acudir con su madre o padre.

¿Qué es el DNI electrónico de Perú?

El DNI electrónico es una identificación que acredita la identidad digital de las personas, este cuenta con un chip electrónico en el que se encuentran los datos personales y biométricos de la persona titular.

Con esta identificación; que tiene una fotografía, huella dactilar y firma manuscrita, se puede acceder a los trámites de manera más fácil y segura; además, este cuenta con una protección ante fraudes y suplantación de identidad.

El DNI es un documento válido en todo Perú, y puede utilizarse para poder tener acceso a los servicios en línea ya que cumple con los estándares internacionales de seguridad y tecnología válidos por ocho años.

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Con esta identificación también se puede acreditar la identidad para servicios privados y públicos, como trámites bancarios, programas sociales u otros trámites en los que se requiere una identificación oficial para realizar el proceso.

Una vez que las y los usuarios reciban su DNI electrónico deben registrar una clave de seis dígitos que funcionará como su PIN para mantener la seguridad de su información personal y biométrica.

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