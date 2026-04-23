Trump descarta plazos en el conflicto con país persa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que no existe un plazo definido para poner fin al conflicto con Irán y rechazó que consideraciones políticas influyan en su estrategia, en un momento marcado por la prolongación indefinida del alto al fuego y el aumento de tensiones en el Golfo Pérsico.

En entrevista con Fox News, el magnate insistió en que no hay prisa para cerrar el conflicto ni para reanudar las negociaciones. “No hay un plazo”, declaró, pese a que anteriormente estimó una duración de entre cuatro y seis semanas para la confrontación, que está en su séptima semana. “La gente dice que quiero terminarlo por las elecciones de mitad de mandato, no es cierto”, añadió, al subrayar que busca “lograr un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.

El Dato: El ejército de EU interceptó al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas y los está desviando de sus posiciones cerca de India, Malasia y Sri Lanka.

El republicano decidió extender de forma indefinida la tregua horas antes de su vencimiento, aunque dejó claro que mantendrá el bloqueo naval sobre Irán como principal herramienta de presión. La medida busca forzar a Teherán a presentar una propuesta unificada que permita retomar el diálogo, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

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En tanto, la Casa Blanca respaldó la postura presidencial. La vocera, Karoline Leavitt, aseguró que no existe un cronograma para recibir una respuesta de Teherán. “El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní”, afirmó en conferencia de prensa, al desmentir versiones sobre un límite de días para avanzar en las negociaciones.

La portavoz insistió en que será el propio mandatario quien determine los tiempos del proceso. “No voy a fijar un calendario por el presidente”, dijo, al reiterar que Washington mantiene una estrategia flexible. En ese sentido, destacó el impacto de las medidas económicas y militares. “No pueden ni siquiera pagar a su propia gente como resultado de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos”, sostuvo.

31 buques iraníes han dado la vuelta en el estrecho de Ormuz

INCAUTACIONES, SUBEN TENSIÓN. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la incautación de dos buques, identificados como MSC Francesca y Epaminondas, al considerar que operaban sin permisos y alteraban sus sistemas de navegación, lo que calificó como amenaza a la seguridad marítima.

Las autoridades iraníes señalaron que estas acciones responden a la necesidad de preservar el orden en una vía estratégica por la que transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial. Además, se reportaron ataques a otras embarcaciones en la zona, que incluye un buque con bandera panameña y otro portacontenedores, lo que incrementa la preocupación internacional. En ese sentido, Karoline Leavitt restó gravedad a los hechos y negó que constituyan una violación del alto al fuego. “Estas dos embarcaciones fueron tomadas por lanchas rápidas armadas… Esto es piratería”, afirmó, al subrayar que no se trataba de barcos estadounidenses ni israelíes. También defendió la efectividad del bloqueo naval, al asegurar que ha debilitado la capacidad operativa iraní.

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Irán, por su parte, endureció su postura. El presidente Masoud Pezeshkian acusó a Estados Unidos de incoherencia y señaló que el bloqueo, las amenazas y el incumplimiento de compromisos dificultan un diálogo genuino. En la misma línea, autoridades iraníes condicionaron el regreso a la mesa de negociaciones a la retirada de las restricciones marítimas impuestas por Washington.

A su vez, el representante iraní ante Naciones Unidas insistió en que el levantamiento del bloqueo es clave para reactivar el diálogo, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores reiteró que el país actuará cuando existan condiciones “necesarias y razonables”.

En tanto, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que un “alto al fuego completo” tiene sentido si no se viera socavado por un bloqueo naval y si se detuvieran las acciones de Israel en múltiples frentes.

El Tip: Irán afirma que tiene un programa nuclear civil pacífico y exige el levantamiento de sanciones, reparación por daños y reconocimiento de su control sobre el estrecho.

“Un alto al fuego completo sólo tiene sentido si no se viola mediante un bloqueo naval que paralice la economía mundial, y si se detiene la beligerancia sionista en todos los frentes”, dijo.

En este contexto, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, lo que ha reducido el tránsito marítimo y elevado los costos energéticos a nivel global. El precio del crudo registra aumentos y refleja la incertidumbre sobre el suministro.

HRW acusa ataques ilegales en energía

Por Redacción

Human Rights Watch (HRW) afirmó ayer que los ataques lanzados por Israel e Irán contra infraestructuras energéticas críticas durante el mes pasado fueron “ilegales e indiscriminados” y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra.

La organización documentó el bombardeo israelí del yacimiento de gas South Pars, en territorio iraní, el 18 de marzo, así como los ataques posteriores de Irán contra la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar. Ambos complejos figuran entre los más importantes del mundo en producción energética.

De acuerdo con la organización, estas acciones forman parte de una serie de ofensivas contra instalaciones clave de petróleo y gas que generan impactos económicos previsibles y potencialmente perjudiciales para millones de personas. HRW basó sus conclusiones en el análisis de imágenes satelitales, videos y declaraciones oficiales.

La ONG también solicitó explicaciones a ambos gobiernos. Israel respondió que sus objetivos se rigen por un marco diseñado para identificar blancos militares legítimos, mientras que Irán no emitió respuesta, según el reporte.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a EU de cometer un “crimen de guerra” tras el hundimiento del buque iraní Dena en aguas internacionales, hecho que dejó más de 80 muertos.