Detienen al asesino de Miguel Uribe

Fotografía del aspirante presidencial Miguel Uribe, el 11 de agosto de 2025

La policía argentina detuvo ayer en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025, informaron autoridades oficiales.

El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que el arrestado, identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, contaba con una orden de captura internacional emitida por Interpol y era buscado por la justicia colombiana por su presunta participación en la planeación y ejecución del atentado en Bogotá.

La detención se realizó en la sede de un tribunal de la capital argentina, donde el sospechoso se presentó por una causa local relacionada con hurto automotor. De acuerdo con las autoridades, el acusado ingresó al país por un paso fronterizo no habilitado y su localización fue resultado de un operativo coordinado por la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que el detenido participó en la logística del crimen y aseguró que ya se iniciaron los trámites para su expulsión del país.

En Colombia, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto tras ser herido en junio durante un mitin, ha derivado en la captura de nueve personas, de las cuales cuatro ya fueron condenadas. Las investigaciones apuntan a una estructura criminal organizada detrás del ataque.