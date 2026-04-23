Destituyen a jefe de la Marina de EU; es el segundo despido

El secretario de la Marina de EU, John Phelan, en foto de archivo.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido ayer con efecto inmediato, en una nueva reconfiguración del liderazgo militar en el Pentágono en medio de un contexto de tensión internacional y operaciones activas en Oriente Medio.

En un comunicado, el portavoz, Sean Parnell, agradeció su servicio y anunció que el subsecretario, Hung Cao, asumirá como secretario interino de la Marina, y garantizará la continuidad operativa de la institución.

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La destitución se produce semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, removiera al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, en medio de tensiones con el secretario del Ejército, Daniel Driscoll. Ambos movimientos reflejan una reorganización más amplia dentro de las fuerzas armadas, que también incluye la salida de altos mandos en distintas ramas militares durante el último año.

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Entre los ceses recientes destacan figuras clave del aparato de defensa, incluidos responsables de inteligencia, la cúpula naval y mandos de la Fuerza Aérea, en un proceso impulsado por Pete Hegseth desde el inicio de su gestión en 2025, con el argumento de renovar liderazgos asociados a administraciones anteriores.

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La salida de John Phelan ocurre en un momento crítico, en el que Estados Unidos mantiene un despliegue naval reforzado en Oriente Medio, en el marco de un alto al fuego con Irán. Como parte de esta estrategia, fuerzas estadounidenses ejecutan acciones en el estrecho de Ormuz, incluida la incautación de dos embarcaciones.

La destitución del exsecretario se inscribe así en un proceso de ajustes internos en el Pentágono que coincide con una fase de alta sensibilidad geopolítica, marcada por operaciones militares, disputas estratégicas y redefiniciones en la cadena de mando.