Defensa mundial tiene leve alza en 2025

EL GASTO MILITAR mundial alcanzó en 2025 los 2.89 billones de dólares, con lo que suma 11 años consecutivos de incrementos, de acuerdo con el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Aunque el aumento fue de 2.9 por ciento, menor al 9.7 por ciento registrado en 2024, el organismo advierte que la desaceleración se explica por la caída en Estados Unidos.

Sin ese factor, el gasto global creció 9.2 por ciento, impulsado por conflictos, incertidumbre y tensiones geopolíticas. Más de la mitad del total corresponde a Estados Unidos, China y Rusia. Investigadores del SIPRI prevén que la tendencia continúe en 2026.

Europa encabezó el aumento con 14 por ciento, hasta 864 mil millones de dólares. Mientras que Rusia elevó su gasto a 190 mil millones, equivalente al 7.5 por ciento de su PIB, mientras Ucrania lo subió 20 por ciento, hasta 84 mil millones, destinando 40 por ciento de su economía. Alemania y España también superaron el 2.0 por ciento del PIB en defensa.

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En Asia y Oceanía, el gasto creció 8.1 por ciento, con China que consolida su expansión por 31 años consecutivos. Japón, Taiwán e India también lo elevaron.